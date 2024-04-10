索女夠另類　激戰多樂趣

識打扮嘅女仔，的確令男人一見傾心，不過近期日本興起「地味女子」，即係指氣質淳樸，打扮低調唔搶眼嘅女仔。而AV界亦有「地味宅女系列」，當中嘅宅女打扮老土兼帶「娘味」，但係畀男人撻着後即刻露出癡女本性，上到床仲玩乜都得添！

砌出靈感

喺FALENO出品嘅《干物女覺醒的那一天》入面，吉高寧寧係一位人氣漫畫家，但係花無百日紅，其人氣好快就由高峰下滑，漫畫作品更被出版商宣告停刊，失業又失意嘅寧寧，就係咁變成宅女。後來，一位好鍾意寧寧作品嘅編輯恭平主動拜訪，想請寧寧再次執筆，而多年冇仔溝嘅寧寧，一聞到恭平嘅男人味，即刻慾火高燒，遂要求上床以提升創作靈感，恭成當然答應啦！而為求提高效率，兩人仲同居日砌夜砌，令寧寧充滿靈感兼創意無限，重拾人氣漫畫家嘅地位。

深入研究

於DORAMA推出嘅《隔壁的樸素女大學生隱藏着巨乳的女孩》當中，杉野大叔住喺一幢舊式宿舍，最近佢相當留意新搬入嚟嘅眼鏡少女舞奈美久，覺得佢行為古怪又孤僻，成日匿喺房入面睇色情漫畫，仲經常自娛，而且身懷一對極品巨乳！不過，當美久發現被杉野大叔偷窺時，不但唔介意，仲話自己好鍾意研究男性生殖器官，更邀請對方一齊上床深入研究，後來仲叫埋其他男住客進行「多人研究活動」添！

不再孤單

片廠h.m.p製作嘅《青梅竹馬變成眼鏡喪女》，講述涼真返鄉下探親，見完父母之後就去探一探住喺附近嘅青梅竹馬愛寶鈴，卻發現鈴妹竟然變成孤僻宅女，之後仲偷睇到對方沖涼，呢個時候涼真至發現鈴妹身材豐滿，而且心口對G奶鮮嫩又彈手，於是忍唔住從後直搗黃龍，鈴妹起初有少少抗拒，但係被涼真嘅熱情打動，好快就享受其中。自此之後，鈴妹成日主動搵涼真尋歡，而鈴妹有涼真陪伴同滋潤後，漸漸由宅女變成開朗活潑嘅索女喇！

簡評

好多女仔都係禾稈冚珍珠，唔深入接觸都唔知佢哋原來身材咁火辣又咁飢渴，就好似今日為大家介紹嘅「地味宅女系列」入面嘅女主角咁。喺3部作品中，本仙最鍾意吉高寧寧主演嘅《干物女覺醒的那一天》，原因係寧寧床技了得又夠投入，叫聲仲相當悅耳誘人，而喺劇情方面有晒上文下理，交代到點解寧寧會變成宅女，仲安排男主角以誠意同精力令寧寧再次發憤圖強，過程有激情又有勵志元素，令人睇得暢快窩心！