趙璧渝禾稈冚珍珠　中門大開解放有料身材

藝人趙璧渝在無綫劇集《逆天奇案2》中飾演「妹頭」，角色打扮中性又密實，但原來禾稈冚珍珠，她最近為美胸專門店拍廣告盡顯豐滿身材。廣告在海邊取景，璧渝身穿deep V薄紗裙坐在海灘邊俯身輕托香腮，身材極震撼，講到美胸心得，她透露平日會做瑜伽，同時十分注重飲食：「我自細就鍾意食新鮮山藥或者煲湯嘅淮山，因為淮山嘅植物性賀爾蒙對身材好緊要。」

鏡頭前璧渝舉手投足充滿美感，但鏡頭後，由於當日沒有陽光同加上風大，令衣衫單薄的璧渝不停流鼻水，她表示：「工作人員知道天氣狀況，同埋有機會濕身都有準備暖包、大毛巾，但我真係冇辦法貼暖包，因為啲衫實在冇空間，泳衣又好多個窿、跟住婚紗本身好窄，當日自己帶咗一件長羽絨，同埋一個暖壺。」為以最佳體態示人，她在拍攝前一日只飲流質食物、食藍莓同烚蛋，到當日則由朝到晚早只飲齋啡以去水腫，肚餓才吃幾粒藍莓充肌。

另外，提到《逆》劇大獲好評，璧渝感覺入行11年終於有一個里程碑：「由《逆1》到《逆2》，感激有展鵬大佬嘅帶領，令我哋嘅默契、眼神、互相嘅信任度、演繹上嘅節奏等等都愈來愈自然合拍，大家會互相提點，而妹頭呢個角色就成為咗我生命中好重要嘅里程碑，因為呢個角色令我得到好多得到好多。」