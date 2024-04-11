【是日通勝】

農曆三月初三

甲辰年 戊辰月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：掃舍、開市、交易

忌：栽種、遠行、安床

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：02、20、09

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

金牛座：不宜把貴重物品借給別人，以免招致損失。

雙子座：感受到身邊人的關懷，是時候回饋對方了。

巨蟹座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

獅子座：投入感不足，事業受影響，重新振作要及時。

處女座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

天秤座：事業運上升，財運卻下跌，務必小心理財。

天蠍座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

人馬座：愛情上感沮喪，不知怎麼辦，是時候反省。

山羊座：感情關係需用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

水瓶座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

雙魚座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 財運佳

（跌）豬 桃花弱

鼠：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

牛：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

虎：工作運一般，宜腳踏實地，做好本分。

兔：做事猶豫不決，錯過了賺錢最佳時機。

龍：運勢下滑，抗逆力不足，易神經緊張。

蛇：做事漫無目的，易有勞而無功的情況。

馬：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

羊：感染力強，易獲別人信賴，有利事業。

猴：財運好轉，努力工作可換來豐厚收入。

雞：健康是財富，是時候為養生加大投資。

狗：貴人運強，獲長輩指點，做事更順利。

豬：是日沖煞，處理感情事不可太過被動。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

上契

上契又稱為過契，這是一種古老而具有特色的傳統文化，流傳於許多地區和民族。這些民間習俗在人們的生活中扮演着重要角色，不僅反映了當地人的價值觀和信仰，也凝聚了人們的情感，形成社會凝聚力。

在民間習俗中，婚禮被視為一個重要儀式。在婚禮前，未婚夫和未婚妻會跟家人親友一起參與一些婚前儀式，包括求婚、彩禮交換、喜餅分發等。另外，新郎哥會在結婚當日接新娘，以表示對新娘的尊重和歡迎。

除了婚禮，跟志同道合的男女老少，不分性別年紀，亦可進行上契，好比劉關張的桃園結義、水滸傳一百零八好漢結拜等等。

還有一些習俗與生老病死相關，例如孩子出生後，其家人會舉行滿月宴，並給嬰兒起個吉祥的名字。當一個人去世後，其親人又會舉行喪禮和祭祀儀式，以表達對逝者的哀悼和尊重。甚至有人會和神明上契，由於古代生活艱苦，養育兒女長大成人確實不易，所以就會藉上契神明，希望得到保佑和祝福。

最後要注意，請不要隨隨便便上契，因為此乃一生一世的關係責任，不可輕率視之！