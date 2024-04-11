娛圈單打︱名單又添一女神　幸福集郵定身痕

本欄日前先至寫過，拉丁裔樂壇天后Shakira認真識食，偷嗒細16歲黑人靚仔男星。其實識食點止天后一個，香港一樣有代表，之唔係被喻為「幸福JJ」的羅天宇囉！佢收割女神無數，家陣再添一員，就係上位小花陳懿德！

嗱，羅天宇因為演出大熱劇《婚後事》廣獲好評，事業似乎有機會更上層樓，殊不知姻緣運更加強勁。佢去年先至傳出同仙氣港姐陳曉華拍拖，說時遲，那時快，緋聞女友又換上新名字。「幸福JJ」被爆同陳懿德結伴去大球場欣賞七人欖球賽；而前陣子陳懿德生日，在元朗家中舉行派對，羅天宇更被指一早到場打點，儼如男主人。

有傳二人撻着的契機，就係靠一場籃球賽！話說兩位主角同樣熱愛打籃球，陳懿德一次因為打波致韌帶撕裂，羅天宇隨即細心照顧，噓寒問暖，終於打動女神芳心。有指二人已經見家長，女方父母似乎對呢段情開綠燈。之不過，既然有名你叫「幸福JJ」，呢位仁兄會唔會就此修心養性，真係好難講。屈指一算，羅天宇緋聞女友名單成串長，好似集郵咁款，唔索唔食，包括苟芸慧、湯洛雯、陳瀅、蔣家旻、戴祖儀、陳曉華等等，現在再添一員，外界都唔意外。

再講，陳懿德比羅天宇年輕10歲，自從喺《香港小姐再競選》贏得季軍後即獲大台力捧。早前訪問韓流天王Rain，拋胸晒腿上陣惹來熱話，深得網民喜愛。何況伊人家境富裕，元朗寓所係豪宅級別，同羅天宇的闊少身份旗鼓相當。大家一樣咁高咁大，究竟邊個食邊個，唔到最後一刻都未知曉！