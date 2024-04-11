歐美巨星第一桶金！Taylor Swift年僅18歲已賺過百萬

歐美紅星出名吸金力驚人，其中近年全球爆紅的美國流行樂壇天后Taylor Swift去年單靠巡唱收入已達20億美元（約156億港元），據外界估計今年她的收入將有增冇減繼續成為全球超級富婆！

不過原來Taylor人生中的第一份工並非歌手而是劇場演員，年僅9歲的她於家鄉的Berks年輕劇場學院任女演員，當時仍然是「肥妹仔」的她十分可愛！不過真正令她賺「第一桶金」就是18歲那年，她被索尼唱片公司睇中以100萬美元（約782萬港元）的酬金簽約成為他們旗下的歌手。兩年後，她的首張唱片面世並大受歡迎成為全年最暢銷鄉謠大碟之一。

不過也有中年先發達的例子，美國男星夏里遜福（Harrison Ford）第一份工是童軍營地顧問，於芝加哥長大的福伯成長階段一直是童子軍。不過真正令他名成利就，要到後來他轉行做演員，他主演的《星球大戰》（Star Wars）令他吸金過百萬美元，當時他已接近中年。

除了福伯之外，美國魔術大師大衛高柏飛（David Copperfield）亦到接近40歲才賺到人生第一個100萬美元。