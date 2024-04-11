東方日報C1：唐詩詠財多身子弱　捱到七勞八損

視后唐詩詠過往廿年一直工作，雖然令她獲得一筆積蓄，現時無後顧之憂，能隨心所欲，然而多年來壓力積聚，她坦言現時即使停下來，但已七勞八損，多年來的虛耗令身體特別虛弱，要繼續好好調理，不過她坦言幸而多年來一直有調整心理方面，不斷提醒自己不要忽上忽落。

離開無綫近年半的唐詩詠早前為HOY TV到英國多個城市拍攝旅遊特輯，她不諱言拍此節目時有離奇無比的動力，而節目播出後，不少觀眾表示看到不一樣的唐詩詠，更能從她的表情、舉動感受到其喜樂及佻脫的一面。詩詠接受本報獨家專訪時坦言不少人都跟她這樣說：「我諗係因為以前自己嘅諗法同依家好唔同，以前我會將所有諗法放喺工作上，而我又係一個好工作狂嘅人，對自己嘅要求會高，呢個係做演員必需要有嘅，但係如果能夠拍完一套劇休息一陣再拍，咁先可以搵到平衡，我之前就係失去咗呢個Balance，過去20年我都不停工作，好少認真去生活，呢個係我依家開心咗嘅原因，呢段時間我先可以真真正正咁生活，其實同好多人一樣，都係朝早起身，做吓自己想做嘅嘢，睇吓戲咁，因為你冇壓力包圍住，咁先可以令你真正放鬆到。」

詩詠於這一年時間亦發掘了不少興趣，好似跑步、冥想、整麵包等，令她發現原來做「學生」好幸福：「以前同大家交流都係講吓最近拍緊乜嘢戲、放飯食啲乜咁，依家生活圈子擴大咗，喺興趣班我認識咗好多唔同圈子、年紀嘅朋友，我哋傾偈話題已經唔係個角色點去演，而係個麵包點樣整先好食，開拓咗我另一個新天地。」

期待Mr.Right出現

已單身多時的她被問到有否結識到新對象或有想成家立室的諗頭時，她說：「反而家庭呢方面我以前會諗多啲，依家我明白一個道理係自己先要了解自己，要懂得同自己相處、懂得愛自己，先至會有平衡、健康、開心嘅關係。愛情方面，我覺得搵到一個適合同我過下半生嘅人就已經好足夠，最緊要三觀啱，大家生活又協調，呢件係一件好開心嘅事，我都會一路期待住。」辛勤多年，亦令詩詠擁有一定積蓄，令她現時安心選擇，沒後顧之憂：「做咗咁多年，我都儲咗一筆錢，買咗幾多樓唔好講，資產一定有，點解過往20年我要搬近公司，因為我一直希望可以用一段時間去努力，令我往後可以隨心所欲。」

詩詠不諱言雖然離開娘家一年多，但都好懷念以往開工的點滴：「我成日都會同啲幕後食飯，佢哋都有講拍攝上嘅嘢，呢樣係我最掛住，好懷念以前拍一套劇3個月大家點樣去努力，去諗場戲、點樣拍好佢，呢啲都係我好掛住嘅！但亦都因為過往長時間咁樣，慶幸依家生活同工作上搵到平衡，暫時覺得呢個平衡先係最重要。」說到多年來劇接劇捱壞了身子，免疫系統更一度出現問題，詩詠不諱言身體已七勞八損：「一停落嚟身體都會特別虛弱，雖然之前我都好努力調理身體，但虛耗太多，呢樣嘢係好漫長，我覺得以前拍嘢我一路有調整心理，會提醒自己唔好忽上忽落，呢樣反而好好彩。過去20年嘅壓力都積累喺身體內，我終於明白點解有啲演員係兩年拍一套，係真係有原因，依家要嘅唔係純粹工作上帶畀你嘅滿足感，而係生活上嘅寧靜。」問到無綫有否找她回巢拍劇？她謂：「其實我同公司關係一直好好，所以係仲有合作機會嘅，至於去邊度拍先，呢啲緣分嚟就會嚟，我都不停睇好多唔同嘅劇集，希望可以同唔同人合作，擦出火花。」

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