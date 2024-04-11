P1X3L於公司動盪下宣布開騷　Alice唔敢做嘉賓

男子組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）與5G限定組合分別葛綽瑤（Yoyo）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）、許寶恆（Alice）、鍾卓穎（Ash）昨晚（10日）在旺角聯乘開騷，遊戲環節，Phoebus矇着眼摸George身體，引來觀眾起哄，之後歌手黎展峯上台接力玩矇眼遊戲，在George身上亂摸，還突襲嘴了George面珠一啖，全場嘩然，之後展峯收到一張「P13XL演唱會」門票做獎品，他講笑說「你哋開到先算！」P13XL隨即宣布5月31日在Star Hall舉行首個演唱會，觀眾歡呼以示期待。青春活力的5G衣着性感，落力跳唱帶動全場企身舞動。

騷後P1X3L表示與5G台上互相交流，感到好玩，Phoebus指今次是第二度聯乘，之前在台灣西門町舉行過一場免費騷，覺得在香港更有歸屬感，Phoebus跟緋聞女友Alice同台演出，不感尷尬，認為與她們各人都合拍。Marco幫口：「Phoebus專業做好角色，係加分。」George就笑謂：「我哋都係同台，都係Viu TV。」

George有感今次加深了隊員之間的了解，可視為5月演唱會的熱身，對於首個演唱會舉行在即心情也緊張起來。Marco直言等了3年，非常期待：「覺得事情發生係剛剛好，大家好Ready，會畀到更多好嘢畀大家睇。」演唱會可會騷肌派福利？Marco講笑問：「露邊Part？」，Phoebus接着說：「機會留畀有『肌』嘅人 ，我哋3個都有肌，3個都『肌』，哈哈！」提到George遭黎展峯偷襲嘴臉，George指展峯好玩得：「拍《飛黃騰達》相處了半年，係好兄弟，不過剛才好突然，下次提提我先。（黎展峯話拍BL劇會㨂你同Phoebus做對手？）有機會都想再合作。（咀番展峯？）劇情需要都會。」Phoebus指之前拍《I SWIM》着過泳褲，故沒有所謂。

至於演唱會嘉賓尚未確定人選，想找曾經合作過的人，George表示一定會請5G來睇，但要求她們自己買飛，因為他們攞不到飛。他們打算會幫手派傳單、貼海報及出新歌，加大力度宣傳，演唱會暫定一場，如果有日夜場也未嘗不可。早前公司環球人事變動，對他們影響不大，重組後已有人接手他們的工作。

P1X3L下月的處男騷，要求5G自費來看騷，Yoyo直言不會買飛，Ash稱P1X3L安排了頭排坐位給她們，Win Win卻說出另一版本，指George安排了座位給她們坐到台上，笑言若坐在台上，擔心太靚女令他們分心走音。最搞笑是Sica，笑指發夢被邀請做嘉賓。問Alice可會自薦做嘉賓？她說：「唔會，想坐台下睇，等佢哋請番想請嘅人。（驚同Phoebus再傳緋聞？）唔係嘅，次次一齊跳，想做觀眾多啲。」Ash指為今次騷減肥兩個月，若做嘉賓就要繼續減肥，便無啖好食。去年受先天血管病困擾需要動大手術的Win win，直言身體大不如前：「好快冇氣，但比半年前好番好多，之前講一句說話已經冇氣，現在講到10句好開心，要慢慢鍛煉番。」