春季四周輕斷食　回復身形最佳狀態

一年之計在於春，許多人都希望趁著春天抓緊時間，讓身形回復最佳狀態，好在夏天來臨時可以穿上背心短裙示人。最近網絡上有一款討論度極高的輕斷食法，只需要在4周內搭配不同減重菜單，就能成功瘦身，有網友親身實測後體重下降5至10公斤，想擁有完美身段的人士，不妨試試這款春季輕斷食法吧！

第一周

斷食第一周的早午晚三餐照常進食，但晚上6點後不吃任何東西，並在三餐前先喝一杯水，幫助增加飽腹感，減少食量，而這個期間也不需要做運動。如果因為工作或上課而無法在6點前進食晚餐，則可以自行調整用餐時間，只是要確保晚餐與隔日第一餐要有12小時的相隔。這個過程中也不可以進食甜品或零食。

第二周

接下來第二周的早午餐依舊可以照常進食，但晚餐就需要減少分量，如果當下不覺得飢餓，就可以直接跳過晚餐不吃。同一時間要開始培養每天喝夠兩公升水的習慣。這周開始的內臟脂肪會逐漸減少，因此會感到體重下降的很快，如果這周進行的順利，就可以進入下一個階段了。

第三周

第三周開始飲食選擇上會有所限制，早餐只能進食水煮蛋和牛奶，為身體補充足夠的蛋白質和鈣質，同時持續增加每天的喝水量，增加新陳代謝。午餐也要盡量攝取較多蛋白質和蔬菜，至於晚餐則與前一周同樣，可以根據情況選擇少吃或不吃。不過這周開始要適量地加入有氧運動，例如跑步、跳繩、快走20分鐘等，完成這周後便立即進入最後階段。

第四周

相信堅持到第四周的人士，已經感覺到體重明顯下降，甚至覺得自己的胃口也變小了。第四周的三餐飲食依然保持與前一周的規定，依然需要攝取足夠的水分，不過偶爾可以讓自己放縱一餐。到了晚上可以嘗試用熱水泡腳，促進新陳代謝。至於運動上則可以改為無氧運動，例如瑜伽、和重量訓練，讓體態、身形塑造得更好。