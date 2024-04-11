《哈利波特》作者羅林不原諒妙麗哈利仔撐變性害細路

《哈利波特》（Harry Potter）作者羅林（JK Rowling）向來是左翼女權份子，但反對更左的跨性別權踩界踐踏女權，相反憑主演《哈》電影名成利就的「哈利仔」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）與「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）則公開與羅林打對台，宣揚「跨性別女人就是女人」的立場。著名兒科醫生Hilary Cass對英國兒童變性的研究報告出爐，指現時根本沒有高質素的研究數據，去評估給予兒童荷爾蒙藥變性的負面影響，而任何反對輕率讓兒童變性的聲音，會被左翼人士猛烈批鬥，令健康討論無法存在。這份報告讓羅林的論據更為有力，她於社交網站撰文指近年當有人希望兒童變性前有更多檢查程序，就會被打為「極右翼」，導致很多自閉、同性戀與受虐兒童被不當歸類為跨性別者，成為終身受影響的病人：「如果我聽落好嬲，咁係因為我真係好很嬲。我今朝睇咗Cass個報告，全日就谷氣。啲細路係受到無法逆轉嘅傷害，成千上萬嘅人係加害者，唔止係醫護人員，仲有嗰啲明星推動者、唔識質疑嘅傳媒、同自私嘅企業。」

有網友於社交網站留言向羅林表示：「我等緊丹尼爾同愛瑪向你公開道歉……因為佢哋好放心明知你會原諒佢哋。」不過羅林回應留言時，毫不留情地表示不會原諒丹尼爾與愛瑪：「唔可以放心，唔好意思。啲明星去靠攏一個社會運動，目的係消磨得來不易嘅女權，又用佢哋影響力去鼓吹細路變性，佢哋應該留返向啲因後悔變性嘅受害者，同埋依賴單性別安全空間嘅弱勢女性去道歉。」