帝京酒店聯乘慵懶梳乎蛋呈獻全新懶懶「蛋蛋」下午茶

【特約報道】Gudetama（梳乎蛋）以一身黃澄澄圓潤的身形與慵懶無力的表情與動作，加上多變的造型，深受許多粉絲喜愛，已成為懶洋洋、悠閒生活的代表。帝京酒店特別邀請梳乎蛋以荷包蛋、水煮蛋、太陽蛋等可愛造型，於2024年3月25日至6月30日推出悠閒的懶懶「蛋蛋」下午茶，HK$548兩位用（包兩杯特飲）或HK$248一位用（包一杯特飲）。在這暖洋洋的季節，讓我們與好友一同在獅子山景下放鬆心情，忘卻煩惱，享受一個悠長的下午茶時光，Chill一下吧！

萌趣甜點包括芒果乳酪慕絲蛋糕、椰子慕絲伴熱情果布甸、忌廉泡芙伴焦糖燉蛋、鬆餅配凝脂忌廉及芒果汁，當中的芒果乳酪慕絲蛋糕堪稱是梳乎蛋完美呈現之作！黃澄澄的圓潤外形是由芒果乳酪慕絲造成，餡料底層是鬆軟的海綿蛋糕，梳乎蛋躺臥在乳酪曲奇上，味道酸酸甜甜又別具層次，可口誘人。懶慵感讓梳乎蛋顯得超級可愛，教人如何捨得吃下去呢？下午當然少不了鬆餅，大廚將鬆餅變身成立體畫板，隨餅附上傳統的凝脂忌廉作為「蛋白」，以及特別製作的凝固芒果汁作為「蛋黃」。大家可隨喜好在鬆餅上放上奶油並塗抹「蛋白」，然後加上「蛋黃」，製作成鬆餅配凝脂忌廉及芒果汁。最後大家可自行為梳乎蛋點眼畫嘴，增添創意樂趣，玩味滿分！

特色鹹甜則有玉子燒巴馬火腿迷你漢堡包、松露蜜糖蛋黃醬釀雞蛋、香檳梅酒啫喱和燒釀野雞卷配日式燒汁；當中的玉子燒巴馬火腿迷你漢堡包是大廚為了配合主題而設計，特別選用自家製的玉子燒作為主角，用火槍輕炙其邊緣，帶出微微的蛋焦香味。搭配生菜和經過炸製至風味濃郁的巴馬火腿，再抹上由洋葱、蛋黃醬、番茄醬、黑胡椒粒混合而成的獨特醬汁。漢堡麵包則是用牛油香煎至金黃，面頭上燙印有梳乎蛋的可愛模樣，非常引人注目。大口咬下，軟熟的漢堡包皮與焦香而甜美的玉子燒，加上爽脆的生菜，口感層次豐富。特製的醬汁則讓味道層次更加昇華，回味無窮。

下午茶還特別帶來兩款限定特飲，靈感來自梳乎蛋的主色調，分別是特製的「Mango Bliss」和「Mango Swirl」。前者混合了芒果汁、椰子冧酒和檸檬蘇打，味道清新宜人，冰涼清爽，表層裝飾有梳乎蛋形象的糖皮裝飾，既可愛又美味。後者則將成熟的香甜芒果、細膩的忌廉和冰塊混合打製，果味濃郁，口感層次多樣。而梳乎蛋彷佛也被這誘人的特飲吸引，急不及待地「跳進」飲品中，增添了幽默和趣味，特別受到粉絲們的喜愛。