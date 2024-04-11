MIRROR新歌變荷里活級數　Dame D.O.L.L.A都合作

男團MIRROR日前推出了第二首英文單曲《Day 0》，找來NBA超級球星Dame D.O.L.L.A合作，MV又有荷里活著名導演Ethan Lader及Kevin Boston雙人執導，十分大陣仗，令12子都為之興奮和感到榮幸。

今次《Day 0》是繼《Rumours》後推出的第二首英文團歌，而推出早就在計劃之內。AK道：「出《Rumours》時已經有出第二首英文歌嘅打算，因為當時同Kicks Crew有合作，因而促成Dame嘅參與。起初知道係好開心，我哋當初仲未揀唱乜嘢歌，但已經同我哋講會有位NBA球星會Featuring同我哋Rap，當時一聽到呢個Project我已經好期待。」

Edan亦表示：「Dame係而家NBA嘅Super Star，所有有打籃球，甚至未必識打籃球嘅，都可能聽過佢嘅大名，所以今次可以同佢合作係好Crazy同夢幻嘅一件事，但其實我哋都覺得，如果我係佢，都未必肯過嚟拍MV，仲要特登錄呢首歌，所以今次好開心。Dame好Friendly冇架子，又好肯同我哋傾偈影相簽名，係一個好友善、好Nice嘅超級巨星。」其實團員當中，很多人都是他的粉絲，例如姜濤在拍攝歌曲MV當日，他便興奮得嚷着要做工作人員的工作，就是傳波。姜濤笑道：「Dame有個咪嘴位，要拍傳波嘅shot，我搶住要傳波，機會千載難逢。」

至於為何Dame會參與這次合唱，他自己娓娓道來：「本來我計劃嚟香港搵Kicks Crew嘅拍檔Ross，佢介紹我認識MIRROR，於是我有機會了解佢哋，覺得同佢哋合作係好好玩嘅一件事，再知道佢哋想製作《Day 0》，當中有一段需要有人Rap，於是我就喺香港灌錄了Rap嘅部份，並且參與MV拍攝。整個合作都好難忘，我自己都做咗啲過去未曾嘗試過嘅事情。」經過這次合作，Dame對MIRROR印象難忘，並說：「第一次見到MIRROR，深印象係會有咁多人去組成一個Group，大家仲要擁有同一理念去達至成功，其實愈多人喺埋一齊，就愈難去做得到做得好，所以我都好奇佢哋點樣做，然後發現佢哋都好專注去做好件事，係好一隊特別嘅組合。」

除了邀得Dame參與歌曲製作並拍攝MV，今次更重金禮酬曾執導Bruno Mars《Just The Way You Are》MV的Ethan Lader，還有曾執導P!NK、Post Malone、Chris Brown等人MV的Kevin Boston雙雙擔任MV導演，而舞蹈則由KINJAZ的Jawn Ha負責編排，再加上相香港的工作人員一同製作，十分大陣仗。AK道：「今次兩地Crossover合作幾新鮮，我哋體驗到外國拍攝Crew做嘢嘅方法：佢哋都好有條理去解釋俾我哋聽，慢慢去做。有工作人員話俾我哋知，導演拍過Bruno Mraz嘅《Just The Way You Are》，大家聽到都發現有啲MV我哋睇過，所以大家都好期待拍攝成品會係點樣。」

對於為MIRROR執導MV，Ethan Lader分享感想道：「第一次嚟香港拍攝MV，能夠參與呢個Project我好興奮。MIRROR好特別，每個人都有佢哋嘅獨特個性，而且拍攝MV嘅時候，都能帶出富有創意嘅想法，同埋充滿Energy！Dame嘅Rap亦冇得頂，同樣好有Energy，呢個組合去拍攝MV，充滿趣味！」