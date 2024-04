MIRROR新歌變荷里活級數　Dame D.O.L.L.A都合作

男團MIRROR日前推出了第二首英文單曲《Day 0》,找來NBA超級球星Dame D.O.L.L.A合作,MV又有荷里活著名導演Ethan Lader及Kevin Boston雙人執導,十分大陣仗,令12子都為之興奮和感到榮幸。

今次《Day 0》是繼《Rumours》後推出的第二首英文團歌,而推出早就在計劃之內。AK道:「出《Rumours》時已經有出第二首英文歌嘅打算,因為當時同Kicks Crew有合作,因而促成Dame嘅參與。起初知道係好開心,我哋當初仲未揀唱乜嘢歌,但已經同我哋講會有位NBA球星會Featuring同我哋Rap,當時一聽到呢個Project我已經好期待。」

Edan亦表示:「Dame係而家NBA嘅Super Star,所有有打籃球,甚至未必識打籃球嘅,都可能聽過佢嘅大名,所以今次可以同佢合作係好Crazy同夢幻嘅一件事,但其實我哋都覺得,如果我係佢,都未必肯過嚟拍MV,仲要特登錄呢首歌,所以今次好開心。Dame好Friendly冇架子,又好肯同我哋傾偈影相簽名,係一個好友善、好Nice嘅超級巨星。」其實團員當中,很多人都是他的粉絲,例如姜濤在拍攝歌曲MV當日,他便興奮得嚷着要做工作人員的工作,就是傳波。姜濤笑道:「Dame有個咪嘴位,要拍傳波嘅shot,我搶住要傳波,機會千載難逢。」

至於為何Dame會參與這次合唱,他自己娓娓道來:「本來我計劃嚟香港搵Kicks Crew嘅拍檔Ross,佢介紹我認識MIRROR,於是我有機會了解佢哋,覺得同佢哋合作係好好玩嘅一件事,再知道佢哋想製作《Day 0》,當中有一段需要有人Rap,於是我就喺香港灌錄了Rap嘅部份,並且參與MV拍攝。整個合作都好難忘,我自己都做咗啲過去未曾嘗試過嘅事情。」經過這次合作,Dame對MIRROR印象難忘,並說:「第一次見到MIRROR,深印象係會有咁多人去組成一個Group,大家仲要擁有同一理念去達至成功,其實愈多人喺埋一齊,就愈難去做得到做得好,所以我都好奇佢哋點樣做,然後發現佢哋都好專注去做好件事,係好一隊特別嘅組合。」

除了邀得Dame參與歌曲製作並拍攝MV,今次更重金禮酬曾執導Bruno Mars《Just The Way You Are》MV的Ethan Lader,還有曾執導P!NK、Post Malone、Chris Brown等人MV的Kevin Boston雙雙擔任MV導演,而舞蹈則由KINJAZ的Jawn Ha負責編排,再加上相香港的工作人員一同製作,十分大陣仗。AK道:「今次兩地Crossover合作幾新鮮,我哋體驗到外國拍攝Crew做嘢嘅方法:佢哋都好有條理去解釋俾我哋聽,慢慢去做。有工作人員話俾我哋知,導演拍過Bruno Mraz嘅《Just The Way You Are》,大家聽到都發現有啲MV我哋睇過,所以大家都好期待拍攝成品會係點樣。」

對於為MIRROR執導MV,Ethan Lader分享感想道:「第一次嚟香港拍攝MV,能夠參與呢個Project我好興奮。MIRROR好特別,每個人都有佢哋嘅獨特個性,而且拍攝MV嘅時候,都能帶出富有創意嘅想法,同埋充滿Energy!Dame嘅Rap亦冇得頂,同樣好有Energy,呢個組合去拍攝MV,充滿趣味!」