小S襲港拍節目被捕獲　Tyson Yoshi陪廟街掃街

台灣藝人徐熙娣（小S）昨日（10日）於社交網限時動態分享自己拍攝其主持節目《小姐不熙娣》特別企劃的照片，從照片Hashtag的餐廳位置，確定小S已來香港拍攝，不但到一間連鎖餐廳食燒味飯，更上山頂參觀蠟像館，不少網民都社文網分享自己在唔同地方遇見小S拍攝，包括中環街市、銅鑼灣、廟街夜市等等，更大讚真人比上鏡美。

同行拍攝的藝人包括Tyson Yoshi和阿本彴，以及前《康熙來了》製作人B2。小S以灰色長身衞衣襯黑色短褲及過膝長靴造型進行拍攝，露出「絕對領域」，不少網民都對其造型激讚，又指45歲小S保養得宜，即使係生圖都好靚：「好瘦，怎麼電視這麼胖」、「頭髮質感也太好了吧」、「看起來還很年輕呀，又瘦」、「生圖這樣真的是超美的」、「狀態真好，好年輕」等等。

Tyson Yoshi亦於社交平台上載與小S的合照，有網民亦分享Tyson Yoshi與小S到廟街夜市拍攝嘅短片，指Tyson Yoshi好好笑，但都有網民留言不明為何有Tyson Yoshi份，覺得九唔搭八。其實，Tyson Yoshi曾於去年底為《小姐不熙娣》擔任嘉賓分享健身趣事，當時小S見到Tyson Yoshi嘅大隻身形就勾起「驗貨」的好奇心，主動詢問：「我可以幫你嗎？」嚇傻Tyson Yoshi回應：「怎麼看？」原來小S係問Tyson Yoshi可否幫佢掀開上衣騷胸肌：「你要OK我才碰喔！」睇完之後就直指：「很壯呀！」