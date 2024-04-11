香港水墨光色詩韻・徐子雄的藝術

【特約報道】香港新水墨發展過程中的重要藝術家徐子雄先生，在他88 歲高齡之際，舉辦「隨緣自在・徐子雄藝術展」， 展出他半個多世紀以來創作的畫作，以及他的藝術歷程中的文獻資料。展覽由王純杰及楊國芬策展，將於2024 年4 月19 - 23 日在賽馬會創意藝術中心 L1 及 L0 藝廊舉行；展覽開幕由香港大學「饒宗頤學術館」名譽副館長鄧偉雄博士主禮，4 月19 日下午 5:00 舉行。

徐子雄先生是富有創造力的藝術家，畫風多樣化。早在 70 年代，他已運用曲折有力的造型節奏和富有表現性的線條，形成他早期山水畫的代表風格。同一年代，又創造出獨特的抽象潑彩水墨，他表示因受到現代主義色彩大師約瑟・阿爾伯斯（Josef Albers 1888-1976）的啟發而創造的軟硬邊矩形結構，在水墨畫中注入抽象色域繪畫 （Color-field Painting）的現代風格，別樹一格。近30 年來，徐氏創作大量的書法作品，他以書入畫，發展出書與畫結合一體的彩墨書法。

徐子雄先生分別在1979 年和1994 年獲得「當代香港藝術雙年展」的國畫獎和書法獎。他十分活躍水墨藝壇，積極推動現代水墨藝術運動。他是「元道畫會」會員，以及「一畫會」創始會員及第二屆會長。這兩個畫會是整個70 年代和80 年代初推動香港新水墨運動的主要藝術團體。

徐氏為多才多藝的跨界創作人，也是香港重要的藝評人，曾在不少媒體上撰寫專欄，也曾擔任《香港美術家雜誌》、《藝覺》的編輯。他的藝評涉及香港的中西藝術的展覽和中西媒材的藝術家創作，並對香港藝術政策，文化事件以及文化身份進行多番討論。他曾出版3 本專著，又曾任「香港藝評聯盟」副主席，「香港作家協會」副主席。他熱衷藝術教學，幾十年來培養了眾多學子及知名高足，為推動新水墨藝術持續發展不惜餘力。

徐子雄先生出生於香港，經歷時代變遷，但依然扎根香港不動搖。他的藝術生涯，無疑是香港視覺藝壇半個世紀的演變過程中的重要參與者，見證人和書寫人之一。回首徐氏大半生的寫畫、習字、撰文、教學的歷程，處處散發出瀟灑飄逸的文人氣質。他精闢地概括自己的藝術人生：道而不滯，隨緣自在。