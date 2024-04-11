人氣日菜館新餐單　食得盡興

無論何時，日本菜都是受歡迎的菜系之一，放工時段到居酒屋點選各式小食飲番杯，煩惱盡消，想和對方慶祝，又可揀選高級料理，近日除了有新菜單推出，還有不同的優惠，大家可以慢慢揀。

高質割烹

割烹料理在本港並不多見，上環日式割烹迎來新日籍大廚西岡正樹，同時推出新季菜單，炸物有毛蟹釀海膽配三文魚籽和鮟鱇魚肝汁，選用多款食材如劍魚腩、雞肉、里芋和木之子等製作的土瓶蒸，香氣撲鼻。其他還有各款時令刺身、流心花膠天婦羅、關東遼參‧蝦天婦羅、銀鱈魚柚子味噌柚庵燒和熊本A4和牛壽喜燒風土鍋飯等。若是2位或以上客人惠顧生日或周年紀念，每位客人可享用1杯迎賓汽泡酒，庋祝主角的甜品更會有畫碟服務。

惹火燒鳥

燒得香口的日式串燒，用來佐酒一流，剛搬遷至西營盤的日式燒鳥店，選用日本雞入饌，新菜式炭火地雞，雞塊只簡單加鹽調味加炭火烤熟，肉質嫩滑又有炭香。另外有自家製月見雞棒、雞腳筋、提燈和雞子等，下酒菜會有炙燒A4鹿兒島黑毛和牛、牛舌關東煮、慢煮雞肝、磯燒生蠔和雞湯茶漬燒飯糰，配各款清酒、雞尾酒或沙冰都無問題。

海洋鮮味

日式串燒的食材千變萬化，上環日本精品串燒料理店近日以海洋作主題，推出全新廚師發辦菜單。海洋瑰寶廚師發辦菜單會有4款海鮮料理，包括日本愛知縣的燒香魚、蟹味噌甲羅燒、燒北寄貝和汁燒鰻魚。海之盛宴廚師發辦菜單會以龍蝦、鮑魚、蟶子及象拔蚌等入饌，菜式豐富，任君選擇。

極品海鮮餐

坊間有很多邪惡的菜單，挑戰人體極限。燒肉放題店近日首度推出痛風海鮮祭，極上海鮮拼盤包括日本蠔、牙帶魚、白鱔、虎蝦、蟶子、鮑魚和帆立貝等，加熱享用好滿足。供應期間，兩位起的客人惠顧Lv3或以上套餐，每枱免費送極上海鮮拼盤1份，惠顧Lv2則每枱免費送精選海鮮拼盤1份，拼盤內會有蟶子、青口、黃金螺、牙帶魚和帆立貝5款海鮮，惠顧Lv2或以上套餐可無限追加如香草蝦仁串、甜椒蝦仁串和黃金軟殼蝦等新加菜式。自助吧亦會提供多款蔬菜，讓大家中和油膩。此外，4月逢星期一至五，午餐和早割時段會推出激安套餐優惠，客人可用日圓價（店內兌換率）無限追加佐賀A4和牛小排及佐賀A4、牛三角嫩肌和指定海鮮，感覺更抵。

熱鬧居酒屋

居酒屋多樣化的佐酒小食，琳琅滿目。來自東京的日式屋酒屋，不同分店會推出新餐目。金鐘店有海膽和牛釜飯、柚子胡椒雞肉石鍋炒麵、忌廉芝士西京燒、名古屋風炸雞翼、味噌蛋黃冷奴豆腐、燒鵝肝多士佐菠蘿和牛油果芝士薄脆。中環店就有真！明太子玉子燒、吉列芝士雞卷和櫻花蝦豆腐唐揚等，客人可按喜好選擇。

創意三味系列

食材配不同的做法和配料，口感截然不同。尖沙咀和天后有分店的日式創意居酒屋近日推出三味系列主題美食，半打的味覺激賞3味生蠔會配雞尾酒汁、啫喱醋和泰式酸汁，三味鐵板A5和牛鵝肝有厚切和牛、大葱蒜蓉和牛及鵝肝，其他有山葵滿盤烤肉、黑糖啤酒拉麵2.0、骨膠原奶蓋牛骨鍋配韓式公仔麵、鐵板和牛餃子配芝士忌廉汁、黃金片立鱗燒和海膽紫蘇葉天婦羅等。即日至5月31日，餐廳會有晚市單點餐牌88折、午市單點餐牌85折、指定食品低至半價起和生日優惠等。愛美酒的話，會有限定版清酒買一送一、人多送酒等優惠活動，感覺就更抵。