冼靖峰慘豬！Loong 9終於集訓　一個香港成員都冇份

無綫與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》選出的男團「Loong 9」，由由奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁組成，後再加入三員張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，之後分拆成Loong9-S及Loong9-V，3人並以Loong 9非限定團成員的身份參與活動。Loong 9由內地娛樂公司樂華管理，早前加人消息一出已經引起不少粉絲不滿，之後又傳出樂華欲剔除3位香港成員冼靖峰、文佐匡及黃奕斌，令大量粉絲的不滿。

冼靖峰日前才表示未出發去集訓，他仍堅稱團體少了誰也不行，雖然他是這樣想，但看來是一廂情願。Loong 9官方社交平台昨日（10日）宣布：「龘來了！今天是含“loong”量超標的一天，集訓正式開始。」更上載了3張相片，但相中完全不見香港的3位成員，只有奧利 、李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊9人。不少網民都不禁問了一句：「香港的3人呢？都不齊人，叫甚麼集訓？」可見樂華的安排已經得罪了不少的粉絲，更有網民指他們用完即棄，完全不理香港成員的死活，只得一個慘字。