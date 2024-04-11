「牛雜妹」李亦喬爆乳襲元朗　麵檔交匙到舖頭影婚照疑已秘婚

「牛雜妹」李亦喬之前表示父母在元朗經營的麵檔要結束營業，一句：「我再也不是牛雜妹！」令人動容。店舖來到交匙一天，臨別依依，李亦喬特意孖未婚夫到舖頭影婚照，別具意義。只見她穿上一襲爆乳婚紗，在店內外拍照，未來老公仔跟她擺出不同姿勢，實行懷緬一番，她留言：「鎖匙交了，陪伴了我20年的店，告一段落了……用了一個很特別的方式留念。拍攝prewedding前，化妝師問我，有沒有甚麼對我們有意義的地方，我想到的，就是這裏。」

而她亦分享愛情觀，更疑似已秘婚升呢做招太，表示：「將來我可以對孩子們說：你公公婆婆曾經努力經營一家麵店，媽媽就是在就這裏長大的。」並謂要記住「2024年4月11日」這一天，更笑言今天是值得「洗版」的日子，叫大家原諒她：「在一起7年半，從一個不懂關心、體諒對方的人，變成一個事事以對方為先的人。我們對彼此的愛，沒有變淡，相反的，越來越愛。愛情的規則：1.不輕易說分手；2.把心裏感受說出來；3.不把對方的付出視作理所當然；4.不時一起發掘新的地方、新的活動。招先生，以後的生活，請你繼續好好對待我。」