藝人陳靜(DaDa)近年迷上健身後,對自己身形有嚴格要求,先會有大家依家見到嘅超索身材,當中佢嘅超強川字腹肌更加係比部分男士們更大隻,不過無論佢點瘦身、健身,佢嘅34E激索上圍都係完全冇影響,確係令人羨慕!

最近佢又晒出健身成果,去到Gym room對鏡先拍,盡展玲瓏浮凸迷人曲線體態美,片中佢仲拉低貼身瑜伽褲,大騷最強川字肌和馬甲線,震撼全網。佢留言寫道:「There is no gain without pain, but pain is temporary and gain is forever.(沒有痛苦就沒有收穫,但痛苦是暫時的,收穫是永遠的。)」分享瘦身唔瘦胸嘅心得。