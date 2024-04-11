STARTO開騷晒冷　目黑蓮領同門跳唱壯Sing勢

日本尊尼事務所，去年因已故創辧人Johnny喜多川生前性侵醜聞而解散後，新成立處理旗下藝人合約的公司STARTO ENTERTAINMENT於本月投入運作。其舉辧的首個大型音樂活動《WE ARE！ Let's get the party STARTO!!》，昨日(10日)假東京巨蛋舉行，集合旗下13組男團合共72人演出晒冷，吸引逾5.5萬名歌迷入場，見證事務所重啟第一步。

晒冷騷由嵐成員松本潤與師兄大倉忠義擔任舞台總監，參與演出的組合包括SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、Travis Japan及將於下月出道的Ae! group。各組合除了演唱其首本名曲外，又大玩crossover。由目黑蓮領軍的Snow Man，便與同門66人同台跳唱人氣歌曲《Brother Beat》，他表示：「我們會全力以赴演出，請大家好好享受！」

壓軸時，一眾人氣偶像再聚首一堂，首度演唱6月為能登半島地震推出的慈善單曲《WE ARE》。晒冷騷將於5月29及30日移師大阪巨蛋舉行，尾場更宣布會在網上直播。