蘇皓兒跌磅露肩裝不停下滑　自爆單身孤獨過生日

藝人蘇皓兒今日（11日）以代言人身份出席活動，向來偏瘦的她，身上的露肩裝不停下滑，要頻頻抽衫。她解釋因6日到沖繩學潛水慶生，疑運動量太大減磅。提到日本行遇上不少阻滯，原本乘早機出發，中途遇上日本海潚警報，要原機折返香港，幾經波折到下午4時再登機出發，終安全抵達日本，但白白浪費了一天假期。兩年前已想學free diving，這次獨自飛日請教練，租車包司機，潛足4日水為圓夢，更想考教練牌，將來拍旅遊節目或用得着。網民大讚她靚女，潛水片如活生生美人魚，但就不敢出寫真。

蘇皓兒今年生日孤獨地過，自爆單身無拍拖，她笑謂：「女人30要靜思己過，呢30年做過乜及嚟緊想做乜。」但透露在當地有艷遇，有日本踏單車遇上吊魚郎被「抄牌」，對方之後有私訊她，但因為她不懂日語，互相用英語難以溝通，最後不了了之：「我冇語言天份，學日語有啲困難。（如果男仔學廣東話追你？）希望真係有男仔會咁樣為我，會加分。」自己不急於拍拖，感情隨緣，對於一直零緋聞，笑言向來行為良好，是乖乖女。她表示有留意近日樓價下調，又明言30出頭也想置業，正努力儲錢，生日願望希望有更多工作機會，開心平安。