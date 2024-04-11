姚焯菲處女跳唱單曲上架　「小菲象」好期待

歌手姚焯菲（Chantel）首隻個人跳唱單曲《Dreamscape》已於本月8日登陸各大音樂平台，MV亦於今晚（11日）於她的網上頻道上架，令不少「小菲象」（粉絲暱稱）大感期待。

《Dreamscape》是繼今年一月的《初心小島》後第二首個人單曲，新歌表達對「長大」看法的主題不同，透過輕快曲風和舞步，展現女生成長的另一面，和女孩們通宵派對的一種反叛。在歌曲的MV中，兩位舞蹈員不只擔任伴舞角色，更像是Chantel的朋友，與她享受派對的歡樂。

對於首支跳唱歌曲推出，Chantel也十分期待，她說：「事實上，我一向都很渴望出一首跳唱歌，因為結合音樂和舞步的化學作用實在太強。很開心『小菲象』都一樣有這分期待，所以我於去年的《聲夢》演唱會，都設計和表演了《這個姿態》舞步版，也可以說是這次《Dreamscape》的前奏！」

Chantel所屬唱片公司在其社交媒體上，已預先「劇透」MV部分畫面，當中更包括跳唱片段，不少「小菲象」和樂迷觀看後，紛紛留言「回眸一笑嗰下真係冧死」、「再次證明Chantel嘅多樣性」、「百變小公主又有新驚喜，今次係型格風」。