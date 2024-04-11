關楓馨分手後極速傳有新戀情　疑與前欖球員徐灝晴撻着

「最索星二代」關禮傑女兒關楓馨，今月初默認跟當眾激吻的舞蹈員Tommy（劉興健）分手後，昨日（10日）極速傳出新戀情，疑與前港隊欖球員徐灝晴撻着！

上周五（5日）香港國際七人欖球賽一連三日於香港大球場舉行，徐灝晴有到場睇波，昨日（10日）他於社交網上載現場觀賽照及影片，看到關楓馨陪他睇足3場，二人表現親暱，全程十足「孖公仔」一樣，更以「情侶裝」上陣，關係似乎非比尋常。雖然關楓馨未有於社交網晒出二人合照，不過睇番徐灝晴近月幾乎都有Like關楓馨的發文，令網民估他今次突然洩「蜜」，是公開戀情鋪路。其實徐灝晴一身肌肉外形煞食，早已獲封「學界男神」，於中學時期已成為香港U18隊員，更是香港欖球隊陣中罕有的華將，並獲得「達陣王」的稱號，更曾於青少年亞運奪金牌。

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東網聯絡上關楓馨，她否認有新戀情：「只係一大班朋友，約埋一齊去睇七人欖球賽，大家都打扮成《反斗奇兵》（Toy Story）嘅造型。同埋我身邊嘅朋友都當我係男仔、兄弟 ，多過當我係女仔，所以冇新戀情。」

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