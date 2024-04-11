Serrini諗定退休活動　唔敢下廚驚食壞人

歌手Serrini、許賢、樊沛珈（Gi）、蔡寶欣（Pony）、練美娟、陳子豐及米露迪等今日（11日）為ViuTV全新節目《漁樂無窮》及《淡季報錯團》宣傳，分享拍攝感受。首次參與釣魚活動的Serrini，笑指終於找到很好的退休活動，介紹給已退休的爸爸。她高興表示終於能跟拍檔許賢合作主持節目，大讚對方是一位很成功的媒體創作人：「佢拍咗套DSE紀錄片，佢搵咗電影嘅剪接師，成件事好有Heart！」問到首次合作是否要時間磨合？許賢笑言一開始非常緊張，因Serrini的學歴高：「驚佢嫌我乜都唔識，但佢好好肯同我分享佢唔識嘅事情。」Serrini則笑指很多男藝人初合作時也會很怕她，因擔心她會像「阿媽咁惡」！

她指節目中有將漁獲即場烹調的環節，但自己不敢下手擔心會食壞人：「因為聽聞有攝製隊同事食完唔舒服，好在有其他隊員係廚師，大家會睇到我只係坐喺度乜都唔知咁，哈哈！」她又表示於沖繩拍攝時她最為緊張，因間中要與日本人溝通，但翻譯員未必時刻在旁，故會膽粗粗用中六程度日文去溝通，擔心令觀眾理解成香港學生語言能力差，不過能品嘗新鮮捕獲的吞拿魚感覺一切也值得。問到有否艷遇？許賢笑指海中的魚很鮮艷，提到他自小不喜歡吃魚，他表示今次拍攝令他找到真正原因，節目中將會提及，不過要先賣關子。