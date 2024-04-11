康城電影節︱古天樂林峯新片入圍午夜展映

國際影壇盛事《第77屆康城電影節》將於香港時間今年5月15至26日舉行，大會剛於網上宣讀入圍名單，香港方面，由古天樂、林峯以及任賢齊等主演電影《九龍城寨之圍城》，入圍「午夜展映單元」，雖然是非競賽類別，但入選該「午夜展映單元」並非易事，對上一次入圍的港片是2013年的電影《盲探》，對於電影有如此好消息，古天樂回應說：「當然好開心，有10年冇香港電影入呢個『午夜展映單元』，亦證明香港動作電影可以打入國際舞台，希望呢部電影喺各地上映時都有好好嘅口碑。」男主角之一林峯表示：「很開心知道這是相隔11年後，再有港產片可以入圍康城電影節『午夜展映單元』，感恩自己有機會主演這齣電影，希望所付出的努力能夠與世界各地的觀眾一同分享，也希望繼續可以拍多些這樣認真及高質素的電影。」

而陳可辛執導的《醬園弄》則以非競賽形式放映。中國導演管虎新作《狗陣》入圍一種關注單元，與日本導演奥山大史新作《My Sunshine》爭獎。

而主競賽單元除了早前已經公布的美國導演法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola）新作《大都會》（Megalopolis）外，還有中國導演賈樟柯新作《風流一代》、《可憐的東西》（Poor Things）希臘導演Yorgos Lanthimos新作《Kinds of Kindness》、以及加拿大導演大衞哥倫堡（David Cronenberg）新作《The Shrouds》等。另外，《星球大戰》（Star Wars）美國導演佐治魯卡斯（George Lucas）將獲榮譽金棕櫚獎。