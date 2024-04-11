郭柏妍搣甩斯文形象做恐怖情人　獲鄭俊弘大讚勤力用心

由陳展鵬與林夏薇主演的無綫劇集《逆天奇案2》收視不俗，「廢屋枯骨案」昨晚（10日）終於告一段落，劇情反轉再反轉，令觀眾看得大呼過癮！

鄭俊弘（Fred）與郭柏妍是該單元的主角，首度扮演植物人的他，事前做了不少功課，Fred表示：「有上網研究角色係因咩事而變植物人，因為有啲植物人係可以郁到對眼，但我個角色係對眼郁唔到，眼又眨唔到、又表達唔到自己嘅情緒，呢一點係最難。」雖然角色有難度，但他笑言拍攝過程其實都好舒服：「拍攝時又唔使全日都瞓喺度，一Cut機就可以郁，唔辛苦之餘仲幾舒服，又有冷氣歎同有床瞓！」談到劇中化老妝，Fred笑稱：「個妝兩個鐘內完成，都覺得幾得意，原來我老咗係咁嘅樣。」他又大讚劇中「情人」郭柏妍是一個用心和勤力的新進演員。

至於郭柏妍的演出同樣搶眼，今次她搣甩純純兔形象化身恐怖情人，拿着生果刀威脅Fred殉情的樣子，讓觀眾都覺得甚是嚇人，與平時斯斯文文的她判若兩人。郭柏妍指今次角色很有挑戰性：「第一次演呢類型嘅角色，雖然出現集數唔係好多，但呢個角色有一個好圓滿嘅成長過程，覺得好好玩、好有挑戰性，多謝導演同製作組畀咗好多空間我去做得更加好。」講到劇中殉情戲，她坦言心情難受：「呢場戲內心好壓抑，拍完之後都覺得好唔開心，希望觀眾都能夠感受到我嘅嗰種無力感！」