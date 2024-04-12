【是日通勝】

農曆三月初四

甲辰年 戊辰月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、成服

忌：作灶、修廚、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：09、27、16

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：愛情運微跌，感情出現小風波，幸無大礙。

金牛座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

雙子座：謀事要識分主次，可把霉運影響減至最低。

巨蟹座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

獅子座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象必須留意人品。

處女座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

天秤座：助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。

天蠍座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

人馬座：愛情運急升，單身者易迎來一段美好緣分。

山羊座：身心狀態很不錯，趁機做點運動不會蝕底。

水瓶座：享天時地利人和，宜從暗戀階段踏前一步。

雙魚座：事業運佳，全力做到最好，不難取得佳績。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）鼠 是非多

鼠：是日沖煞，行事保持低調是自保良策。

牛：財運一般，生活負擔大，宜勒緊褲帶。

虎：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

兔：有伴侶者易起衝突，要尊重對方意見。

龍：行事高明，領導力強，事業嘗到甜頭。

蛇：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而穫。

馬：財運呈上升之勢，對投資有了新想法。

羊：同事之間易有爭執，宜少說話多做事。

猴：人緣運一般，不宜對身邊人過於挑剔。

雞：求財要量力而行，太貪心易得不償失。

狗：對伴侶應大方一點，斤斤計較沒好處。

豬：眉精眼企，能攻善守，做事順風順水。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

陰陽五行的一年更替

冬至一陽生，冬至的太陽由地球的南回歸線，向北半球上升。分別是冬至一陽為地雷復卦，大寒二陽為臨卦，雨水三陽泰卦，春分四陽大壯，穀雨五陽澤天夬卦，小滿六陽乾卦。

夏至一陰生，夏至的太陽由地球的北回歸線，向南半球下降。分別是夏至一陰為天風姤卦，大暑二陰遁卦，處暑三陰否卦，秋分四陰觀卦，霜降五陰剝卦，六陰坤卦。再來到冬至，這就是一年的陰陽路線。

一年之計在於春，這是站在五行的角度看，春夏秋冬，金木水火，為陰陽化出的四象。當春天交替到夏的18天，其五行屬土。夏天交替到秋天的18天，其五行也屬土。秋天交替冬天的18天，同樣屬土。冬天交替春天的18天，其五行亦是土。金木水火土之五行，就是這樣顯現出來。

一年的陰陽更替在冬至，一年的五行更替在立春。在玄學術數上的理論，當牽涉到陰陽升降的問題時，則以冬至為一年之交接。當牽涉到五行的生剋沖合時，則以立春為交接。

冬至到立春期間有個半月，很多人在新一年的流年運程，其好壞之種苗，都是在這個半月出現。特別是壞事情，此段期間出現，之後一整年為此收拾殘局。