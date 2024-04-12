娛圈單打︱性女In索女Out　呢頭家散修修

長壽處境劇《愛‧回家之開心速遞》角色大執位。憑「紅衫魚」一角入屋的蘇韻姿，早前傳出工作態度欠佳而遭雪藏，以為終獲解封，點知伊人自爆「脫無」。另一邊廂，獲封「性女港姐」的林鈺洧，當選以來一直被投閒置散，如今終於唔使再坐冷板櫈，有幸獲召加入劇組。

林鈺洧老竇係林俊賢，本來有星二代光環加持，前途無限，點知呢位港姐當選不久即被爆黑歷史，既曾在友台自揭性事，獲封「性女」，更因為父母的恩怨情仇而成為談論焦點；加上有指她欠下卡數、出席富豪飯局，形象非常麻麻，以致同屆季軍梁超怡都爬佢頭，工作機會比佢更多。

「性女港姐」一直恨拍劇，曾大打開口牌，希望加入《愛‧回家》。等了又等，終獲劇組垂青，據聞將於「接龍初戀cafe」做侍應，更會以男人頭角色示人，TVB擺明有意幫佢洗脫性女形象。《愛‧回家》造就唔少藝人上位，包括「大小姐」林淑敏、「廢青安」周嘉洛等，今次林鈺洧能否把握機會，端視乎其造化。

不過，有新血加入的同時，走的人更多。除了索女蘇韻姿離開令網民大嘆不捨，「細龍生」鄭世豪亦疑跟TVB談不攏薪酬而離巢。有口痕友就話嘞，細龍生本身冇乜叫座力，全靠《愛‧回家》維持曝光率，此番出走，究竟仲有乜可以撈呢？

唉，呢個正正係兩難局面。一方面，大台年年蝕錢，非力捧藝人，唔係被Cut騷，就係被減薪；另一方面，整個娛樂事業不景氣，外面風大雨大，TVB始終大樹好遮蔭。惟有祝福出走的藝人有更好際遇啦！