【特約報道】澳門地方雖小，歷史寶藏卻非常豐富，有逾30個名勝古蹟被列入《世界遺產名錄》。此外，琳琅滿目的娛樂設施、購物中心、街頭美食及醉人夜景亦相當吸引。澳門旅遊局今年以「澳門25精彩樂無限」為口號，每月舉辦不同活動，一於趁周末來個快閃遊，感受多姿多采的澳門！

--------------------------

深度遊社區

可能你曾多次踏足澳門，但甚少到訪一些小社區，其實這些民生區域有不少隱世美食及景點，值得到訪。澳門旅遊局最近推出了「北區喜筷 最繽FUN」宣傳片，介紹北區的美食，例如位於祐漢街市的「肥佬雲吞水餃」、位於黑沙環的「張記製麵」、筷子基的「寬窄巷子」等，這些小店除了味道出色及誠意十足，亦可感受到濃濃的人情味。其他社區景點推介包括「十月初五街彩虹屋」，結合附近三幅不同主題的壁畫，包括有非物質文化遺產的舞醉龍及葡萄牙土風舞，突出澳門中葡文化交融薈卒的獨有特色。還有位於路環的荔枝碗船廠片區，佔地逾3,000平方米，是以當地造船業為主題的遊憩文化活動空間。三大展區包括「船說故事」、「匠人船藝」及「記憶船承」，展示荔枝碗民生風情與滄桑變化，亦有特色市集，展售路環文化特色的紀念品、原創產品及特色小食，以及即興藝術體驗區及「藝遊人」展演空間等，遊人可從中了解澳門造船業的發展歷史。位於氹仔的「益隆炮竹廠」有近百年歷史，是澳門僅存且保存較為完整的炮竹工業遺址，內裏的益隆炮竹廠舊址遊徑於2022年12月開放，全長約400米，參觀者可沿路遊覽炮竹廠的漿引區、水道、池塘、鑿炮房及貨倉等，亦可使用導覽系統觀賞當時炮竹生產流程影片，認識深厚的歷史文化底蘊，同場亦設有展覽館及文創禮物店。

--------------------------

玩樂新主意

澳門近年有多項大型娛樂設施落成，自然有不少玩樂新主意。如果你是《哈利波特》迷，別錯過位於澳門倫敦人的「哈利‧波特：展覽」，澳門作為全球巡迴的「哈利‧波特：展覽」亞洲首站，以一流的設計和創新的互動技術，展現《哈》系列電影和魔法世界中的重大時刻、故事人物、場景布置和怪獸。展區包括「從紙本到熒幕展區」、「霍格華茲城堡展區」、「霍格華茲大禮堂展區」、「霍格華茲學院 」、「霍格華茲教室」及「海格的小屋及禁忌森林」，一幕幕經典場景，令人猶如身歷其境。不可錯過到紀念品專門店購買《哈》周邊產品，包括大受歡迎的朱古力蛙和樽裝奶油啤酒。澳門上葡京則有嶄新開幕的「AI樂園」，透過趣味課堂和互動遊戲，結合各式先進的人工智能裝置，讓參觀者走進現代AI技術的不同領域，展開一場融合多元學習體驗的探索之旅。同樣位於上葡京兼全新開幕的「武術天下」，則是喜愛武術的朋友必到景點，戴上先進的VR頭盔，走入遊戲中的虛擬之境，體驗中華武術。館內還有特設展區，介紹武術運動，推廣澳門「體育之城」的魅力。永利皇宮亦有浸沉式展覽「Illuminarium幻影空間」，第一部分讓參觀者投身宇宙的歷史長河之中探尋空間奧秘，第二部分則回到現在並窺探未來。這個適合一家大小的互動展覽糅合了科技和對科學的詮釋，讓觀眾可「登上」宇宙飛船，向浩瀚的宇宙出發。

--------------------------

多個焦點活動

澳門每月有多個焦點活動舉行，除了世界各地歌手舉行演唱會，於4月26至28日有「第十二屆澳門國際旅遊（產業）博覽會」，展覽面積超過 30,000 平方米，預計超過 4 萬名觀眾入場，內容涵蓋了「吃、住、行、遊、購、娛」旅遊的六大元素，讓世界各地的旅遊企業與專業的買家、澳門市民和遊客進行直接的交流。此外還有於5月3日至6月7日舉行的「第三十四屆澳門藝術節」，以「奇‧遇」為主題，呈獻一系列奇幻、奇妙和新奇的節目及延伸活動，並以創新形式詮釋經典故事，包括開幕鉅獻《叢林奇譚（再造版）》、巴哈劇團《給寶寶的書》等，與觀眾開展一段奇遇旅程。11月15日至12月1日舉行「第二十四屆澳門美食節」，設亞洲、東南亞、歐陸、中華及本地風味、甜品等多個美食區，共計百多個美食攤位。大會更安排一系列的精彩表演節目及有趣遊戲攤位，內容豐富。

--------------------------

旅遊方式多元化

澳門自開通輕軌後，提供多一種便捷的旅遊方式，去年更伸延至媽閣站，為旅客開啟了一扇探索澳門豐富歷史與文化的大門。從媽閣站出發，可先漫步至媽閣廟感受宗教文化，之後前往澳門海事博物館回顧中葡航海史及澳門漁民早期歷史，接着到訪鄭家大屋和亞婆井前地接觸古典魅力，最後來到澳門三大古教堂之一聖老楞佐教堂為旅程寫下句號。意猶未盡的話，不妨採用「澳門海上遊」這種遊覽方式，乘坐每天由媽閣碼頭出發的觀光船到路環，讓旅客近距離打卡海上風光和地標。