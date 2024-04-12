楊茜堯感恩鍾澍佳贈復出機會　林夏薇首演反派多床戲

視后楊茜堯、林夏薇、導演鍾澍佳、監製關文深、無綫及邵氏電影高層樂易玲等，聯同一眾新劇《黑色月光》台前幕後昨晚（11日）齊齊出席劇集煞科宴，剛宣布離巢無綫的藝人蘇韻姿亦有出席。楊茜堯於台上感謝導演給她一個復出的好機會，透露接到對方邀請拍攝電話時很擔心如何能駕馭角色，鍾澎佳即反問她是否擔心是找她拍《新聞女王》？茜堯笑謂：「唔係呀！我都好期待呀，不過呢個仲驚，我驚我記唔到對白，哈哈！」她感謝一眾劇組對她的照顧。林夏薇則表示今次角色很有挑戰性，期望作品能帶給觀眾新鮮感。

茜堯受訪時表示對上一次拍劇剛好是2年前：「拍完《家族榮耀》就生BB，跟住2年後就拍《黑色月光》。（拍完再去生B？）唔好啦啩！哈哈！依家好Perfect啦，因為小朋友暫時對我嚟講都係好勞累，湊小朋友好攰㗎，所以我相信發生嘅機會微乎其微。」她笑言老公羅子溢也會幫手，不過他工作忙所以未必經常幫到手，她表示若遇啱心水劇本仍會拍劇，不過一定會預留時間湊小朋友。她指每次外出工作，囡囡都會叫她早點回家：「佢會話媽咪你唔好拍咁耐啦，叫爸爸去拍啦！（老公咪好心碎？）佢不知幾爽。」她覺得男士會比較外向，女士生了小朋友會更想留在家看着小朋友成長，她自己也很享受，早前亦趁家人有空檔，帶大女回鄉祭祖順道到處遊玩，笑言留家的2歲細仔並無不滿因可獨霸玩具：「佢哋會爭嘢玩，會互咬，有時仲會出爪，好頭痛。」她表示會跟小朋友講道理，老公必要時也會登場，又指囡囡比較怕爸爸：「心理學家話爸爸講一句好過媽媽講十句。」

另談到劇中各人也有親熱戲份，她指自己角色側重於復仇故不算多，笑指親熱戲全交給林夏薇發揮。林夏薇表示今次是自己首次演反派，加上角色沉重，結果令平日愛笑及正能量的她，感覺像去了另一個空間：「因為個角色比較缺愛、孤獨，返到屋企所有人都唔敢同我講嘢。」提到楊茜堯爆她劇中多親熱戲，她笑謂：「呢套劇我有好多第一次嘅嘗試，包括佢講嘅親熱戲，對我嚟講個尺度好大。（到你底線？）我覺得夠啦。」