王祖藍被「勁高寧」陳懿霏突襲舉動嚇驚

由王祖藍、李思捷主持的TVB綜藝節目《福祿壽訓練學院》，自推出後，話題十足，參賽者搞盡腦汁突圍，其中在王祖藍組的「勁高寧」陳懿霏，在節目中大騷身材，學足高海寧在《新聞女王》拉開拉鏈露出深長事業線，又用泥搽面搽身，被主持大讚表現夠放，可惜，最後都難逃一「叮」。

雖然陳懿霏被祖藍叮走，冇機會繼續玩，但她昨（11日）忽然在社交平台向祖藍講Sorry：「聽番當日嘅參賽者同我講，當日我將啲泥漿放喺祖藍手嘅時候，佢有少少尷尬，我原意係想同祖藍互動一下增加綜藝效果，希望祖藍唔好介意啦！真心Sorry！」

究竟陳懿霏點樣嚇窒王祖藍？大家在電視螢光幕未必睇到，事關每位參賽者只有1分至2分鐘出街片段，據知，當日比賽進行時，被搞到一手泥的王祖藍，即時問「到底係咩嚟」，旁邊的李思捷亦驚埋一份。有參賽者認為「勁高寧」玩得過分咗，可能因而被淘汰。

對於被網民指「玩大咗」，「勁高寧」陳懿霏回應：「其實嗰日係想有互動，所以搽咗啲泥落祖藍隻手度。我諗淘汰同呢件事無關，只係自己嗰日狀態未係最好。我好開心可以參加比賽，同埋入到王祖藍嗰組，我好欣賞佢，佢扮嘢真係好叻。」