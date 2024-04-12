離巢蘇韻姿最後一個劇集宣傳　談不續約原因：我唔食辣

日前宣布離巢無綫的藝人蘇韻姿，昨晚（11日）出席新劇《黑色月光》煞科晚宴。她受訪時表示《黑》算是她的告別作，另尚有一些已完成作品包括劇集《非份之罪》及綜藝節目仍未播出，屆時會否出席宣傳則視乎無綫安排。回復自由身的她坦言仍在適應中，暫未有打算簽經理人公司，表示想向音樂劇及舞台劇方面發展：「傾緊一個合作，因為之前做咗音樂劇，感覺好享受，嚟緊傾除咗台前嘅工作，都有啲幕後嘅工作例如助理導演之類，始終我大學都係主修戲劇，都想向呢個方向再試試。」她指現時由自己處理接洽工作事宜，已預計會有很多不同情況要處理，問到其他電視台可有向她招手？她説：「暫時未有，我自己持開放態度。」

談到離巢原因，她表示於無綫效力8年，想到外面試試自己的可能性，與公司亦有洽談過，指對方也理解她的想法，問到是否續約條件「太辣」而不續約？她不置可否，笑謂：「我唔食辣！」表示不會透露合約內容，又否認與被指因工作態度問題而被「雪藏」一事有關。她透露正相約《愛·回家之開心速遞》中的同事食飯：「嚟緊我生日，你知我哋熊家傳統，每一個人生日都會約出嚟食飯。」她表示暫仍會留港發展，身處多倫多的家人亦很支持她的決定。

同場的無綫與邵氏電影高層樂易玲與導演鍾澍佳一起接受訪問，她表示對《黑色月光》十分有信心，相信能像《新聞女王》一樣創佳績：「拍得好好、好開心，係得佳導（鍾澍佳）先可以拍到咁嘅情節又過到審批，拭目以待。」身旁鍾澍佳則表示劇集盡可能爭取在台慶前後檔期播出。談到近日相計出現藝人離巢一事，樂易玲表示藝人離開是正常事：「咁多年嚟一直都係咁，會有藝人離開，我哋又會簽番新嘅藝人，又或者喺選美、比賽同訓練班都有好多新血入嚟，一定係咁㗎，舊嘅唔去新嘅點上呢？阿怡（楊茜堯）以前都係TVB訓練班出嚟，佢都離開咗公司一段日子，我哋有好嘅戲佢就返嚟幫手，有好多藝人都有咁嘅想法，出去行一個圈，學吓唔同嘅嘢，將來我哋需要佢哋佢哋會返嚟幫手。」提到有指全因無綫續約條件「辣」才令藝人卻步，她表示合約均是根據藝人度身訂造，當中包括跟曾合作過的監製和總監等對藝人評分後，再經一致決定才制定出來。

提到網劇《反黑2》因資金問題而煞停，樂易玲表示邵氏向來也於各類電影及劇集方面作投資：「投資《反黑2》因為佢劇本真係唔錯，對方都有一直同我哋匯報，話資金匯返嚟係有啲困難，聽講話呢2個星期會到。」問到邵氏會否出手幫對方脱困？她表示作為投資方會履行自己本分，希望對方能盡快開工，因擔心若延遲太久，演員未必能配合檔期拍攝。

另提到早前組合LOONG 9官宣加入成新成員，令外界憂慮3位香港成員被冷落，她表示自5位香港成員參加《亞洲超星團》後，由訓練至比賽公司一直也有留意着：「其實由訓練裏面我哋已經見到佢哋有好大進步，呢個公司最想嘅目標已經達到咗！入到LOONG 9我哋當然好戥佢哋開心。」她表示3子始終在香港有工作，未必能隨時抽身應付集訓，舉例如舞台劇也時有出現A、B隊以方便採排及演出。