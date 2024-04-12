市建局助基層家庭「升級家居」　「斷捨離」雜物 迎接新家具

【特約報道】市區重建局（市建局）多年來透過不同的關懷社區項目支援舊區居民的需要，包括自2017年起展開「學建關愛——升級再造家具活動」，為舊區基層家庭度身訂造多功能家具，以改善他們的居住環境。活動去年更由「升級家具」提升至「升級家居」，首次夥拍和富社會企業（和富），安排導師向土瓜灣區十個基層家庭傳授「斷捨離」及家居整理技巧，並向他們送上由義工親手製作的新家具，全面協助他們提升家居環境。

「之前太多雜物，不便開窗，連窗簾也拉不開，現在最滿意是每日都可以開窗，帶自然光入屋！」鍾女士一家四口居於土瓜灣一個約二百呎的劏房，家中堆滿雜物，口罩、酒精搓手液、衣服、電器、玩具等，連窗簾也因雜物過多而打不開，家中長期密不見天。家居空間狹窄令兩名子女要瑟縮在碌架床上做功課，一家人在客廳相聚的空間也欠奉。

改變囤積習慣 為子女開拓學習空間

鍾女士去年參與市建局「升級再造家居活動」，希望學習如何「斷捨離」及整理家居。活動有兩大元素，包括由導師阿橙及公開招募的義工組成執屋義工隊，教導基層家庭家居收納的知識，協助他們建立執屋習慣；以及由家具設計導師Niles帶領香港大學及香港中文大學建築系學生和市建局義工，按基層家庭的需要及家居環境，度身設計家具。

在阿橙及義工的協助下，鍾女士下定決心摒棄多餘雜物，並學會將物品分門別類收納，再配合義工為她度身訂造的書枱和書櫃，子女從此可以舒適地做功課及溫習，家中亦有更多空間讓鍾女士一家共聚。家居經過改造後，鍾女士十分滿意，笑言新的家可為子女帶來驚喜。

和富項目顧問陳啟明表示，不少家庭爭拗來自家居空間不足，「例如大家要爭廁所、爭枱用，子女要坐在床上做功課，屈住令大家心情不好。」他理解基層家庭不捨得丟掉雜物的心態，但期望透過活動，受惠家庭能認識及實踐「斷捨離」，妥善收納用品，善用家居的每一吋空間。

傳授家居整理秘訣 冀受惠家庭學以致用

除了劏房戶，舊區亦有長者因為體力不足，即使想整理家居也有心無力。居於土瓜灣一個唐樓單位的陶婆婆，從前家中大小事務都與丈夫一起打點，數年前丈夫過身，失去另一半的她，心情大打折扣，連日常收拾家居都提不起勁，家中無論客廳、房間都囤積了大量環保袋、抗疫用品、過期食品等。

針對陶婆婆的情況，執屋義工隊把物品分類及篩選，徵詢陶婆婆意願後，把不要的物件丟掉、回收或捐贈，從而騰出家居空間。有義工表示，活動長達約半年，他們可以與陶婆婆同行，由零開始逐步教她如何整理家居，希望她可以利用所學技巧，維持整潔的家居環境。

度身訂造家具 滿足各家庭成員需要

另一邊廂，Niles與大學生及市建局義工到訪不同家庭，了解他們的家居環境、生活需求及意願，以設計一件能夠配合其需要的新家具，並以回收所得的環保「剩木」，親手製作新家具。

Niles認為，根據以往經驗，即使為受惠家庭送上新家具，但部分家庭因不懂得整理家居，把雜物隨意亂放，令家具未能物盡其用，家居環境很快便「打回原形」；而這次活動結合執屋元素，不但令設計家具時有更大彈性，也讓新家具能發揮最大功能，加上受惠家庭學懂如何把物品分類放好，令家居環境更整齊。

以鍾女士為例，義工隊按其需要設計了書枱連書櫃組合，可擺放電腦、書本及文具，為鍾女士的子女提供學習空間。書櫃內安裝了透明膠櫃，能夠收納消毒紙巾、玩具等瑣碎物品。義工並於每一個膠櫃上貼上分類標籤，所有物品一目了然，方便拿取。

至於陶婆婆，由於她有不少鞋子及罐頭食物，義工隊設計了一個L型多用途儲物櫃，方便她分類擺放不同物品。櫃子的左邊底部預留擺放行李箱等大型雜物；右邊櫃則呈長方形，主要存放罐頭及食品，並設有透明趟門，使陶婆婆能清楚檢視物品的數量，及方便尋找所需物品。