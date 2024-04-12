「12-3-30」健走　快速燃脂提臀

健身室中最常使用的器材就是跑步機，但也會有人認為單靠跑步機減肥的成效不大，其實只要稍微調整跑步機的模式和設定，就能發揮更佳的減肥效果了。最近外國流行一種「12-3-30」健走減肥法，號稱按照這個方法就能高效減重。

「12-3-30」健走減肥法是由一名健身達人希洛德（Lauren Giraldo）所創，只需要把跑步機設置為12%，即每走100米，斜度上升12米和時速3英里（約4.8公里），在跑步機上快走30分鐘。希洛德實測過表示，按照這個模式一周做5天，一個月就能瘦下13公斤。雖然看起來好像很簡單，但執行上還是有難度，由於坡度12比想像中更傾斜，感覺就像在爬山走上坡，過程中臀部和腿部肌肉會感到緊繃，也需要消耗更多體力對抗地心吸力，因此比起一般平地快走，「12-3-30」會更容易覺得氣喘，但也能更提高耐力，燃燒大量脂肪。若是沒有運動習慣或肌群不夠的人士，會感到一定的吃力，因此可以按照自身能力調整角度和速度。

雖然這個運動方法屬於快走而非跑步，但同樣需要運用更多肌力，對於膝蓋的壓力也較大，運動新手很容易因為施錯力而導致韌帶、膝蓋和關節受傷，因此新手可以先從平地快走開始，再慢慢提高斜度和速度，同時建立運動的習慣。至於膝蓋或關節曾有傷患的人士，就不適合這個健走法，否則會增加關節勞損，舊患復發。