新片入圍康城電影節　Selena Gomez與影后愛瑪史東爭奪影后寶座

國際影壇盛事《第77屆康城電影節》將於下月中舉行，而大會昨晚公布入圍名單，「主競賽單元」除了有內地名導賈樟柯新作《風流一代》入圍之外，今屆還有多部美國電影入圍同一單元，其中美國女星Selena Gomez就「越級挑戰」與今屆奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）等爭奪康城影后。

愛瑪繼得獎之作《可憐的東西》（Poor Things）後再與希臘導演Yorgos Lanthimos於新片《Kinds of Kindness》中再度合作，影片順利入圍「主競賽單元」。而法國導演Jacques Audiard執導的喜劇新作《Emilia Pérez》亦入圍「主競賽單元」，片中有兩大荷里活女星Selena Gomez與素兒莎丹娜（Zoe Saldana）合演，角逐康城影后的Selena昨日獲悉新片入圍康城後即公開她於片中的造型照，並留言表示自己十分感激影片入圍。

至於影帝方面，憑漫威（Marvel）超級英雄角色「寒冬戰士」一角走紅的羅馬尼亞男星施巴斯坦史丹（Sebastian Stan），他主演的新作《The Apprentice》亦有入圍康城「主競賽單元」，他在片中飾演前美國總統特朗普（Donald Trump）年輕時代，故事以七、八十年代作為背景，講特朗普怎樣成為房地產大亨。今年初已於《柏林電影節》憑另一新作《A Different Man》獲影帝的施巴斯坦，今次能否於康城再下一城奪封帝，那就要拭目以待！