入口綿密、味道芬香的蛋糕，味道和造型一樣與時並進，近日又有新蛋糕登場，既有不同的聯乘，又有換季配搭，當然少不了各式優惠，時候買個返嚟慢分享。

可愛貓咪

性格漂忽、軟萌可愛的貓咪，深得大家歡心。本地連鎖餅店在這個春天，以日本人氣貓咪公仔設計了2款蛋糕，mofusand士多啤梨忌廉蛋糕以大大粒士多啤梨加果醬配海綿蛋糕，配貓咪朱古牌，甜美無比。另一款mofusand白桃杧果忌廉蛋糕以多汁的水果搭配，酸甜開胃，配鯊魚貓造型朱古力牌，滿滿視覺享受。

的骰小巧

通常蛋糕都適合多人分享，若然只有2至3人又怕食唔曬做成浪費。意大利高級餐飲品牌近日推出全新Cake Nano系列，包括開心果碎忌廉蛋糕、雜果忌廉蛋糕和朱古力蛋糕3款口味，而且每款蛋糕只有4吋約手掌大，方便攜帶，最適合情侶和閨密二人分享，分量剛好。

清新輕盈

輕盈的戚風蛋糕，香甜而不覺膩。本地戚風蛋糕品牌新出2款口味，三重蜂蜜檸檬以3款不同蜂蜜製作蛋糕底，餡料有蜂蜜檸檬絲、檸檬醬和蜂蜜鮮忌廉，清爽甜蜜。另一款茉莉蘋果，表面有茉莉花茶奶凍，餡料有炒香蘋果肉和蘋果鮮忌廉等，清香富層次。

花香茶香

除了水果，花卉和茶湯也是經常用來做蛋糕的食材，有本地品牌近日推出春意花漾蛋糕，雪芳蛋糕系列以天然海藻糖和黑糖製作，打造養生紅棗黑糖蛋糕伴玫瑰鮮花束、茉莉桂花烏龍白桃黑糖蛋糕伴康乃馨鮮花束、日本黑芝麻慕絲麻糬黑糖蛋糕和法國朱古力花果雪芳蛋糕。結合永生花的就有森林雜莓花果蛋糕伴香檳玫瑰永生花球，以女士做靈感設計的Dancing Lady和My Beauty，是不同配搭的森林雜莓玫瑰花果蛋糕，另外還有以植物世界作靈感，配熊貓公仔的日本玄米茶柚子蛋糕。此外，乳酪店則會推出微笑希臘乳酪蛋糕和微笑軟綿綿蛋糕系列，於即日至4月15日到任何分店選購現貨原個蛋糕，可享88折優惠。

買二送一

為吸引客人，小店經常推出不同優惠。和洋甜點專門店為慶祝中分店開幕，於現時5月5日推出切件戚風蛋糕買2送1優惠，口味包括皇室紅茶、70%濃厚朱古力、士多啤梨、京都焙茶和開心果士多啤梨口味，選擇多多。

早鳥85折

剛過4月，大家是否已計劃母親節活動？本地連鎖餅店推出5款FOR HER母親節蛋糕系列，香荔花語以香水作靈感，表面是荔枝啫喱，配荔枝果肉、朱古力香水蓋等，玫瑰傾情看似一束鮮花，以士多啤梨和雜果打造，其他是富果香的夢幻花園蛋糕和士多啤梨天使蛋糕，以及朱古力口味的甜心脆脆。於4月19日至5月9日預訂指定母親節款蛋糕，會有85折早鳥優惠。同時間，客人亦可用優惠價換購閃爍夢幻手鍊或緻面手提袋，令母親加倍開心。