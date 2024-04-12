靠NBA尋回安全感　姜濤極大感觸：唔想成名後放棄佢

男團MIRROR近日身在美國舉行巡迴演唱會，「籃球迷」姜濤、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）一口氣連睇幾場NBA賽事，開心又滿足，仲晒出多張現場合照打卡。估唔到原來今次姜濤去睇NBA內心好有感觸，忽然上載千字文去剖白內心世界，指自己全靠NBA尋回安全感，似足自己第二個家一樣，就算依家成名後都唔想放棄，堅持打街波。

姜濤發文指自己童年朋友、時間都係放晒喺籃球場，日日去打波，連公園阿伯都係睇住佢大：「籃球對我來說應該是除了表演以外，我人生第二重要的事情了，是籃球讓我在小時候認識到我人生中最重要的幾個朋友，學校放暑假的兩個月，我幾乎每天都泡在維園的籃球場，從中午12點打到晚上關燈的11點，打到鞋子裏面的汗都可以順着鞋底流出去了（好惡心…）維園的阿叔阿伯們幾乎可以說都是看着我長大的，這也是為甚麼我從出道到現在還堅持在那邊打球的原因，很多人會問你不會不自在嗎？那麼多人看着，是的，會不自在，但我不想因為成名之後就放棄這一片我最熟悉的地方，這是我為數不多會感到有安全感的地方。」

佢又提到同亡友約定大個賺到錢，就一齊去睇NBA：「有一個朋友任性的先離開了，但是我只想告訴那個朋友，NBA真的很好看，我用我的眼睛幫你看了，雖然…前兩天你最愛的LeBron James並沒有上場，但我相信你也已經很開心了吧～」

文末佢再次多謝NBA同籃球，令佢重新建立自信，要以球星心態做榜樣：「其實我只想說我很感謝籃球，是你讓我的人生開始變得精彩了起來，直到現在我在演藝圈碰到的挫折，我還是會透過你去忘掉那些煩惱，重新建立起對自己的信心。我也很感謝NBA，是你們讓我認識到很多球星，讓我了解到許多球星們的生涯都充滿着挫折、質疑和挑戰，可他們都無一例外勇敢的面對這些，最後都變成了讓人敬佩的球員，每當我也遇到這些質疑的時候，我也會想像，我可以擁有這些球員的心態，只要踏上球場，踏上舞台，就要心無旁騖，專心擊敗我的對手們。」