金像獎2024︱余香凝爭影后唔緊張　廖子妤戰袍鬥性感

藝人余香凝、廖子妤及泰籍男神Win Metawin現身銅鑼灣出席品牌活動，吸引大批粉絲於場外守候，逼爆現場。余香凝及廖子妤齊齊受訪，談到後日舉行的金像獎頒獎禮盛會，二人分別入圍角逐「最佳女主角」及「最佳女配角」，前者表示：「因為每日都忙，感恩好多工作，兼且囡囡又好精靈活潑，每日都要陪佢玩，用盡晒啲精力，所以都冇時間緊張。」

而廖子妤除自己入圍外，男友盧鎮業同時入圍角逐影帝，她笑說：「本來都還好，但時間愈嚟愈近，都真係有種緊張嘅感覺，不過今次好多認識嘅朋友都有入圍，女主角我緊係想余香凝攞啦，無論邊個攞都值得飲番杯，嗰晚應該會好易飲醉，開心。（如果你同余香凝一齊攞獎呢？）嘩，咁真係值得紀念嘅一日，到時應該嘔到癲咗！」

談到有指當初電影《白日之下》女主角原屬意衛詩雅，余香凝大方回應：「我有睇過相關嘅報道。多謝整個創作團隊咁多年嚟冇放棄過（開拍），即使搵到投資者然後又被拒絕，佢哋都繼續，中間經歷咗好多，終於做到出嚟，而觀眾都睇到我哋想講嘅嘢，其實係好難得。當初我接到嘅係試鏡嘅邀請，好多演員包括廖子妤都有份參加，可能編劇覺得我嘅質地比較符合呢個角色，我覺得自己比較幸運。」廖子妤接口：「我去試鏡嘅時候都磨拳擦掌，好想得到呢個角色，唔緊要啦，下次贏番佢，角色會搵演員，呢啲係緣分。」余香凝回應：「都唔係嘅，有陣時廖子妤會贏我，佢嘅外表比較型格，有啲角色比較啱佢。」

至於後晚戰衣，余香凝笑言自己比較保守：「其中一件透透哋，冇嘢露，我只係露齒！」反而廖子妤即搞笑說：「我性感，咩都露，因為我好想做性感女星，只係從來都冇人覺得我性感啫，其實性感係一個好高級嘅讚美。（再拍裸露戲？）性感同裸露係兩碼子嘅事，但如果劇本好，我係唔介意（裸露）嘅。（依家有男友喎。）唔驚，佢都係演員，而且我都係人一個，身體又唔係特別精彩！」