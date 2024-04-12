金像獎2024︱爾冬陞呻會場座位安排非常災難性

第四十二屆香港金像獎今日（12日）舉行拜神儀式，大會公布由日本名導是枝裕和擔任「最佳電影」的頒獎嘉賓。

香港電影金像獎協會董事局主席爾冬陞大呻今年會場的座位，安排非常災難性，因要求入場的嘉賓人數遠超座位數目：「我依家手上仲欠80幾張飛，座位分配以提名人優先，因為頒獎禮嘅主角係提名人，原則上提名人只可以帶一位眷屬出席，啲人睇頒獎禮主要係睇明星，所以就算提名人配偶都未必坐到喺提名人隔籬，希望畀業界知道有呢個難處，大家配合吓，因為有啲人對座位安排唔係咁滿意，其實樓上嘅視綫都唔差。（你會點解決？）我會打畀啲相熟嘅朋友。」他指座位問題以往一直有發生，問到會否考慮在其他更大場地舉行？他說：「紅館搞過兩次，但成本太貴，試過喺唔同場地舉行，但都有人映過有唔同問題，暫時唯一最合適嘅地方係文化中心，加上紅地氈有維港呢個景，呢個係其他影展冇。」

另外，他指去年紅地氈有粉絲提前3日通宵霸位，今年經過協商，紅地氈會限制人數：「助手同私人攝影師都唔可以入紅地氈，因為我哋紅地氈唔係開放畀業界所有人，而紅地氈公眾位有200個，會場後台都有人數限制，因為要保持通道順暢，每位藝人嘅助手同梳化服唔可以有4個人，但當然會有酌情同微調。」

講到主席接班人問題，爾冬陞坦言已連續做了8年主席，也想交棒給下任：「我人生冇幾多個10年，以我呢個年紀，我都想留多啲時間畀自己。雖然呢個職位對我成長好大幫助，但唔係我咁享受嘅工作，我做剪片同監製就好享受。」他稱心目中有兩三位接班人：「不過傾到最後好難勉強，佢哋喺某啲場合見到我都起身走。」

藝人何啟華表示會在頒獎禮上介紹有份主演、並獲提名的最佳電影《毒舌大狀》：「呢方面我幾有經驗，我第一次係介紹《拆彈專家》，當時ERROR仲未出道，今次係我第4次席金像獎頒，不過今年特別開心，因為係以電影演員資態上台，得到金像獎嘅肯定，希望更上一層樓，當然想有朝一日獲提名，不過演技要花好長時間，並唔係一、兩部作品有人或者記得就等於成功，演員嘅修養係無止境。」又自言私心想《毒舌大狀》獲大滿貫。