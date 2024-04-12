黃子佼涉性侵再添多名受害女子　已組隊搵律師準備復仇

台灣藝人黃子佼自去年捲入「#MeToo」風波，本身已沉寂一段時間，豈料最近有K小姐長文剖白當年未成年被黃子佼帶到住處跨坐性侵、拍裸照，並已獲執法部門立案處理。今日（12日）再有網紅透露，已經有幾名受害者組成群組，並且已經搵到律師，準備對黃子佼討回公道。

該網紅連日不斷公開發文呼籲抵制黃子佼，亦係連署兒少修法發起人之一，稱依家有好幾個黃子佼受害者組成一個群組，搵埋律師代為發聲與保護個人資料，佢發文呼籲：「請黃子佼的受害者們再私訊我一次，已找到律師願意幫忙，如果你們願意，麻煩再私訊我一次，因為我剛剛去海量私訊裏撈得頭昏眼花。如果想要更隱密，可以將通訊平台改名字和照片後再進群。」隨時令群組人數再增加。

台北地檢署日前對於給予緩起訴黃子佼涉依違反《兒少性剝削防制條例》一事，今日回應指當署提出「4點考量」，包括持有少女性影像，法定刑為1年以下，且考量黃子佼係初犯、避免受害女子後續於審判程序受到二度傷害等，決定給予緩起訴處分，並非輕縱。同時，今日有消息指，黃子佼所持7段兒少性影像，影像內容受害者多屬台灣本地人，年紀從12、3歲到17歲不等，內容並唔係穿着清涼，而係涉及殘忍虐行。

黃子佼涉性侵事件爆出後，已有多個公務機關宣布唔再搵佢代言或主持活動。台中市政府今日（12日）亦宣布今後將不會邀請其主持活動或有合作計畫，並將過去嘅相關影像或照片下架，展現市府對兒少性剝削零容忍嘅決心。

另外，台灣資深歌手鄭智對近日黃子佼各種爭議，即公開爆料昔日同黃子佼同公司，卻被對方冷眼以對，次次黑面、斜眼望人、永遠唔打招呼，直言：「我無法接受這種目中無人的嘴臉。」