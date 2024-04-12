見面會全場爆笑！Zee＆Nunew講號碼畀粉絲買六合彩

憑藉泰劇《Cutie Pie》（甜心派）而風靡亞洲的泰國紅星Zee（李海海）& Nunew（林景雲），最近在澳門舉行《Zee & Nunew 1ST FAN MEETING IN MACAU「The Story of Us」》見面會。憑藉精彩的歌唱表演和跟現場觀眾互動的各種遊戲，以及完場後的團體合照和歡送等豐富的粉絲福利，成功為觀眾們送上一個難忘的晚上。

Zee & Nunew的見面會正式開始，大會先送上兩人為見面會拍攝的開幕影片，兩位美男甜蜜互動，讓現場觀眾很快回憶到在他們合作的電視劇和MV中，每一個經典片段。之後，燈光一轉暗，熟悉的音樂隨之響起，Zee & Nunew率先為粉絲獻唱他們所屬男團Domundi的名曲《Love Feed》，輕快的旋律很快便引來全場觀眾一起應援，不少粉絲更跟著Zee & Nunew一同跳舞。

難得可以跟港澳地區的粉絲近距離見面，Zee & Nunew也希望跟觀眾們深情對話，加深彼此了解。因此，他們也盡量用中文跟觀眾們溝通，當見面會主持人問Nunew有沒有做過令Zee生氣的事情時？Nunew就用中文說：「沒有生氣！」而Zee聽到後隨即站起來裝作很生氣的樣子，嚇得Nunew連忙再用中文補充：「不生氣，沒有生氣！」場面十分有趣！而寵粉的他們每次在台上聊天時，也沒有忘記跟粉絲們互動，一邊聽翻譯講解，一邊為現場觀眾送上心心，又做出各種得意表情，引得粉絲們尖叫聲四起，氣氛相當熱烈！

大會也準備了各種遊戲，來讓觀眾們更全面知道Zee & Nunew的默契。當中最搞笑的是現場抽出幸運粉絲向Zee & Nunew發問問題的環節，期間竟然有粉絲問Nunew：「可不可以給他6個號碼買六合彩？」隨即引來全場一起大笑！而Zee & Nunew亦發揮運財童子的本色，各自說了3個號碼給這位粉絲，希望她可以幸運中獎。另外，Zee & Nunew又再抽粉絲上台，並分成兩組進行問答遊戲，問題圍繞Zee & Nunew的不同作品，例如有關《Cutie Pie》（甜心派）的名場面問題，最貼心是每位答中問題的粉絲都可以得到Zee或Nunew親手送上的花作為禮物，非常溫馨！

另一方面，Zee & Nunew還為粉絲們落力獻唱，Nunew先帶來自己的作品《Eh!》，可愛的舞步讓人想起MV中粉紅滿滿的感覺，令粉絲們猶如變成MV女主角Tan Lipta一樣。至於Zee則為大家帶來深情的一面，獻唱《Cutie Pie》（甜心派）的原聲碟《Nobody》，投人的感情和迷人的眼神，配合他磁性的歌聲，聽得歌迷們如癡如醉，並想起劇中每一個經典片段。

意想不到是在見面會的最後一個環節，Zee & Nunew竟然一起合唱了經典泰劇《斷袖之戀：深宅紳士》的插曲《True Love》，這首原本是Nunew的獨唱作品，今次配合Zee一同現場演繹，絕對是難得的珍貴機會，令整個見面會在驚喜和歡樂中結束，為粉絲送上最完滿的禮物。