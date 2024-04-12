林奕匡開Live獻聲　為DSE考生打氣

歌手林奕匡（Phil）昨晚在社交網開LIVE唱歌，為DSE考生打打氣，當中唱出DSE神曲《一雙手》，這首由Phil作曲、陳詠謙填詞的歌曲於2015年推出，當時並非主打歌，但竟然在推出數星期爆紅，原來《一雙手》在文憑試考試前的一個節目中播放之後，網上多了10幾萬點擊，成為學生熱門歌，當中歌詞「一雙手 只要握成拳頭能捱下去」因此成為不少人自我勉勵和鼓勵他人的金句，所以昨晚Phil獻唱此歌，祝願所有考生努力面對挑戰，他表示:「希望大家考試前做好充足嘅準備，有時間就多啲複習重要課題，最重要有足夠休息，嘗試唔好畀太大壓力自己。」

Phil太太李靄璣正在懷孕，積極迎接BB來臨，最近遷了新居，他並一手一腳布置自己的Home Studio，今次就是他首度在個人音樂空間開Live。早前Phil請歌迷投選最想聽的歌曲，除了《一雙手》外，還唱出《有人共鳴》、《難得一遇》及《高山低谷》等多首歌曲，被視為月底音樂會的熱身。Phil的《高山低谷10周年special - Phil Lam The Great Decade Live》將於4月28日舉行，近日宣布加開27日一場。他表示：「今次嘅音樂會將會重點同大家分享一啲大家都喜歡同對我個人音樂事業好重要嘅歌，歌單經過精心編排，期待到時大家同我一齊大合唱。今次仲搵咗唱作人 Daniel Toh 特別改編好幾首歌，等大家對我嘅音樂有另一番體會。」音樂會邀來神秘嘉賓，希望屆時有驚喜。

為備戰音樂會，他頻做Gym鍛煉體能外，又練歌及練樂器，有歌迷在直播時要求他除衫卻被拒，Phil表示:「今年我會推出多啲歌曲，就快會有新歌，同時會寫多啲歌畀人，好多朋友都話BB未出世之前要去做自己想做嘅嘢，因為之後應該冇時間，不過我覺得呢啲都係算Happy Problem。」