張敬軒望見良駒沾旺氣　盼腰患康復策騎

歌手張敬軒（軒公）將於28日亮相馬場，為賽馬日任開幕表演嘉賓，而樂隊Pandora則會於公眾席廣場舞台接力獻唱，三年獲頒「香港馬王」寶座及贏得最多獎金的「金鎗六十」今年再度出戰，軒公做過多次馬場表演嘉賓，原來有一個地方未去過，就是馬房，表示有機會都想近距離同冠軍良駒接觸，沾沾旺氣，笑言屆時也會投注為牠打打氣。

早前腰部受傷，軒公表示康復後更有腰力，笑謂：「我依家好有腰力，學策騎都冇問題，覺得呢度承載很多香港人嘅回憶，不單是世界級賽事場所，更象徵著香港人嘅拼搏精神。香港人身處不同嘅環境都會盡全力做到最好，勇往直前，爭取佳績，這亦是我持續學習嘅態度。」覺得這裏充滿着熱情和團隊精神，讓他體現到堅毅和合作的精神，向來對自己工作團隊愛護有加，感恩團隊多年來對自己的付出，才讓他能夠在行業上奔馳拼勁，為突破成績而戰。提到未來工作，軒公表示：「除了會出新專輯外，正籌備5月舉行展覽及工作坊，分享我自己嘅經驗和體會。」

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由主音及結他手 Tony Huen、低音結他手Anakin Foo（阿勤）和鼓手Michael Huen (細佬）組成的人氣樂隊Pandora首度在馬場表演，表示期待：「之前在電視上見識過入場觀眾投入熱情，好期待當日入場與大家分享我哋嘅音樂。」