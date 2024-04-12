【Zac玩Zac食】我在珀斯的日子

講起去西澳洲旅行，好多人第一時間都會諗起火舞狂沙嘅尖峰石陣、嬌艷動人嘅粉紅湖或鬼斧神工嘅卡爾巴里國家公園自然之窗等；雖然西澳州有好多絕美大自然風景等緊大家發掘，但其實珀斯係個多元文化城市，經常有唔同嘅文化藝術展覽，亦有好多唔同國家嘅餐廳美食，而且性價比仲非常之高。

復活節期間喺香港西九文化區海濱草坪上有來自澳洲藝術團隊Atelier Sisu嘅大型藝術裝置《抱泡瞬間》，而呢個四月喺珀斯市中心嘅 Elizabeth Quay亦有這個藝術團隊嘅大型藝術裝置Ephemeral Oceanic Bubbles《短暫的海洋泡泡》，超過150個大小不一嘅「氣泡」散布喺碼頭嘅水中、陸地和空中，喺白天反射光線，喺夜間散發不同顏色嘅燈光，相比起香港嘅展覽，呢度係更大型亦更精彩！展期至4月25日，喺珀斯或準備嚟珀斯嘅朋友就唔好錯過啦！

嚟到西澳洲就一定要食西澳龍蝦啦！一般市場上買到或者餐廳食到嘅都係冰上鮮，買到游水嘅都係大約4至5百克一隻，但個人認為最好食嘅新鮮西澳龍蝦係大約7百至1千克一隻，通常都要去龍蝦場訂購，750至850克嘅新鮮生猛龍蝦大約260港元一隻，如果唔想自己整咁麻煩，去中菜館通常有魚缸養住嘅游水龍蝦，仲有唔同口味嘅做法，都只係大約500港元，真心超值又好味！

專欄內上載嘅圖片有限，如果大家有興趣知道多啲有關餐廳嘅其他食物及環境，可以去我個IG或FB搜尋，亦可留言問我資料，當然亦希望大家可以Follow、Like同Share啦！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle