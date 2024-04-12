周殷廷粉絲見面會　唔忍口大開「食」戒

近日熱爆網絡的唱作歌手周殷廷（YT），日前與粉絲在雪糕店舉行見面會，雖然5月處男個唱籌備得如火如荼，但他仍大開「食」戒唔忍口。YT的新歌《三生有幸》MV近日登上網絡熱門音樂發燒影片第一位，現場他大受女士歡迎，活動期間，他與粉絲大玩估歌仔遊戲，笑料百出，他並識做地與粉絲逐一合照，YT幽默地說：「好彩今次係以《三生有幸》做主題，並非《愛後餘生》，不然我們便要改去魚生店舉行Fans meeting及吃魚生了，哈哈！」入行9年首次與粉絲近距離接觸，感到興奮不已，他稱平時接觸歌迷通常只是影相及簽名，與今次近距離見面大有不同，好似與朋友去玩一樣開心。

肌肉型的YT，保持身材甚少試行Cheat Day（間歇性飲食控制），如果試行便一定會吃甜品，最鍾意吃朱古力雪糕，每次食自助餐都會開食戒，笑言朱古力雪糕食到入血，現時單身的他，將來物色另一半，希望對方似雲呢拿味雪糕，因為這兩種食物是最佳拍檔。5月在九展舉行的首個個人演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》，有意完騷後大搞雪糕慶功宴，再次跟粉絲食同玩。他說：「公布開騷消息後，收到很多歌迷的支持與鼓勵，有你們是我『三生有幸』，我知道有很多歌迷搶不到飛，希望日後有更多活動同好消息通知大家一起參與。」