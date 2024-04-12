好波高挑　慾火不停燒

今日搵來山手梨愛同藤井蘭蘭兩位AV界高妹比併，睇吓邊個實力最強啦！（互聯網）

觀眾嘅要求愈來愈高，欣賞AV女優唔單止要有美貌又有身材，仲要演出夠激情先得！而日本AV界就有唔少優質女優能夠滿足到大家嘅要求，佢哋仲生得高挑火辣，今日一於搵來山手梨愛同藤井蘭蘭兩位AV界高妹比併一下啦！

九州第一

日本九州福岡有咩名產呢？除咗拉麵同士多啤梨之外，仲有頂級AV女優山手梨愛喇！今年24歲嘅山手梨愛，獲封「九州No.1 Body」美譽，原因係佢擁有5呎7吋高挑身形，上圍對F奶仲係水滴形極品靚波，更難得嘅係佢熱愛做健身運動，操到副偈勁弗，條腰纖幼得嚟仲現出少少腹肌，令呢副胴體更富健美感！

梨愛曾經做過寫真偶像，後來被AV廠S1招攬，喺2021年11月正式以專屬身份出道並發展至今。能夠獲得S1寵愛有加，全因愛妹喺演出方面全情投入，經常同男優肉搏到香汗淋漓兼潮吹大作，仲有砌到忘晒形及冇時停嘅肢體動作，令作品每個畫面都咁精彩，難怪連AV評論家澤野弘務都大讚梨愛嘅風格出眾，而且每個角度都咁好睇！亦因為咁，梨愛有唔少作品都能夠搶佔到AV銷售榜嘅冠軍位置，足見佢有魅力又有實力。

山手梨愛

年齡：24歲

身高：5呎7吋

三圍：39-24-34

妖媚迷人

經典級AV女優明日花綺羅樣靚身材正，吸金力強勁，而且仲相當有人氣，即使已經引退，亦成為好多AV迷嘅女神，同時亦係藤井蘭蘭嘅偶像。今年23歲嘅佢，前名叫蜜美杏，喺2020年以AV廠Prestige專屬女優身份出道，兩年之後轉做自由身發展。蘭蘭同綺羅一樣，氣質艷麗妖媚，令人眼前一亮，不過講到身材，蘭妹就更加出眾，因為佢身高5呎7吋，而且心口對G奶又大又堅挺，認真辣度爆錶！

喺2022年佢突然引退，不過休息咗未夠一年就改用現有藝名復出，仲泊到FALENO呢個好碼頭。雖然唔少人都覺得蘭蘭個樣有啲人工化，但佢喺演出中卻表情多多，而且擅長以巧手玩弄男優，搞到對方忍唔住發射升空之後，佢就會露出淫邪奸笑，真係令男人睇到汗顏，不過蘭蘭靈活且力度十足嘅騎乘功夫，亦絕對值得欣賞！

藤井蘭蘭

年齡：23歲

身高：5呎7吋

三圍：36G-23-34

第1回合

鬥身材

藤井蘭蘭身材高挑又大波，最近仲愈操愈弗，不過對波疑似經過後天加工，難免被扣分！但係山手梨愛就唔同，波大腰幼之餘，對F奶軟彈適中，質感天然，難怪被稱為「九州No.1 Body」！

第2回合

鬥演出

山手梨愛出道至今都係AV大廠S1嘅專屬女優，演出題材唔夠廣泛。至於藤井蘭蘭曾經做過自由身女優，演出嘅題材相當多，連重口味都試過，亦扮過好多唔同角色，演出比梨愛多元化及有更大發揮。

第3回合

鬥精彩

藤井蘭蘭好識得運用其高挑身材力壓男優，將癡女風格完全發揮，到埋牙嘅時候仲沉醉其中。不過山手梨愛都唔弱，同男優激戰嘅時候，反應十足又陶醉，所以兩個嘅床上表現都相當精彩悅目。

各有優點

相對於藤井蘭蘭，山手梨愛身材同個樣都較為天然順眼，但係喺演出上梨愛就要爭取更多發揮空間，而蘭蘭喺演出上更加放蕩飢渴，亦樂於接觸其他重口味題材，所以兩位都各有優點同缺點，今次就打和啦！