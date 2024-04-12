年輕力壯嘅男士精力充沛，一夜間梅開二度固然冇問題，只係隨住年齡增長，需要多啲時間回氣，想再嚟多劑唔係咁容易。不過對於四仔男優嚟講，梅開三度都只係濕濕碎，就好似以下介紹嘅3部作品咁喇！

情不自禁

男人喺乜嘢情況下，會情難自控梅開三度呢？其中一個原因相信係玩得夠爽！想知點爽法，就要睇Eye Candy製作嘅《Hot Shots #3》喇！如果有睇過呢個系列嘅話，就知道佢主打零劇情純粹慾戰演出，不過今集跟兩套前作有啲分別，就係一眾男優唔只玩一場就完事，而係砌足3場！據參演嘅男優Eric John表示並非導演指示，而係因為脫星嘅反應實在太銷魂，搞到佢情不自禁春風三度喎！

狂野爆燈

由Cherry Pop出品嘅《Horny & Busty Teens》當中，一眾男優固然精壯無比，而演出嘅脫星個個都係癡女成性，一次銷魂又點可以餵得飽佢哋吖！故事講慾女Skyla Novea自從男友出差後，日日食自己，終於等到男友返嚟，梗係盡情砌個你地我活！激烈嘅床戲加上狂野叫床聲，官能刺激度爆燈，而佢哋仲由睡房玩到出花園草地，除咗開頭嗰分幾鐘交代文戲，跟住就連場啪啪啪到尾。

願望達成

人人都有生日願望，只係脫星嘅生日願望特別鹹濕，講緊係片廠Sinful XXX推出嘅《Best Birthday Ever》劇情，由索女Scarlett Alexis領銜主演，一開始佢就跟著名男優Stanley Johnson嚟個床上約會，喺對方梅開三度下，佢已經爽到翻晒高潮眼，不過佢仲未夠喉，搵埋兩個好姊妹一齊玩，原來佢嘅生日願望係嚟個多人大亂鬥，終於願望達成！

碟評

梅開三度兼汁液橫飛嘅床戲，可謂四仔作品嘅招牌演出，而《Hot Shots #3》及《Horny & Busty Teens》呢兩套零劇情作品，正係最佳例子。不過講到新意，以脫星生日願望為題嘅《Best Birthday Ever》又真係幾過癮！