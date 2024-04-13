【是日通勝】

農曆三月初五

甲辰年 戊辰月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、整路、飾垣

忌：安床、理髮、栽種

幸運方向：坐南向北

幸運數字：32、01、39

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：戀愛運下降，多關心伴侶可避免誤會發生。

金牛座：情緒不穩，建議找個可信賴的人為你分憂。

雙子座：整體運很不錯，惟獨感情生活處膠着狀態。

巨蟹座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

獅子座：毋須額外付出已達成工作目標，要懂感恩。

處女座：思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

天秤座：易感情用事，謹記公私分明，否則有麻煩。

天蠍座：健康是財富，趁周末做點運動，有益身心！

人馬座：看似風平浪靜卻存在暗湧，謀事不可大意！

山羊座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

水瓶座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

雙魚座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）牛 思緒亂

鼠：財運有點差，跟風投資會有破財風險。

牛：是日沖煞，工作運平平，做事易分心。

虎：心煩意亂，很容易把簡單問題複雜化。

兔：運勢不錯，想做的事情不妨付諸行動。

龍：人際關係好，能跟同事發揮團結力量。

蛇：受負面情緒影響，一遇挫折就想放棄。

馬：貴人助力強，工作獲支援，事半功倍。

羊：重視細節是好事，理財投資可望得益。

猴：財運一般，判斷力弱，行事切忌衝動。

雞：精神不振，工作心態敷衍，容易犯錯。

狗：健康欠佳，腸胃問題多，要小心飲食。

豬：與人相處易有誤會，宜檢討說話技巧。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

白羊座最重視的5件事

白羊座是星座中的第一個，也是最有活力和冒險精神的一個，注重自我實現和個人成就，對於自己的目標和追求總是充滿激情和決心。以下是他們最重視的5件事。

1.自主獨立：白羊座的人獨立性很強，不需要別人的幫助或支持來實現目標，喜歡自己制定計劃和決策，並相信自己的能力可以讓自己成功，不願意被別人限制或干擾，渴望自由發揮自己的才華和能力。

2.動力：白羊座的人充滿激情和動力，熱愛生活中的一切，對於自己的目標和追求非常執着，不管遇到多大的困難和挑戰，都會全力以赴。

3.勝利：白羊座的人非常喜歡競爭和勝利，渴望成為最好的、最優秀的，喜歡挑戰自己和別人，相信自己可以戰勝任何困難和挑戰。他們不會輕易放棄，總是堅持到底，直到取得勝利。

4.新鮮感：白羊座的人喜歡冒險和追求新鮮感，希望自己的生活充滿各種刺激和挑戰，喜歡嘗試新的事物和經歷，相信自己可以突破任何界限，達到更高的高度。他們不願意安於現狀，總是渴望不斷地探索和發現。

5.坦誠：白羊座的人喜歡坦誠和直接，相信只有真實的表達才能得到真正的回應。他們不喜歡虛偽和欺騙，相信只有真實的情感和想法才能讓人相信。他們也喜歡直接和人打交道，不願意浪費時間在拐彎抹角或虛偽的言辭上。