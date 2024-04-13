姜濤引用名言遭惡搞！AK串錯英文被嘲　粉絲護主淪箭靶

男團MIRROR副隊長Anson Kong（AK）與隊中人氣王姜濤，日前分別在社交網晒英文，當中AK錯字百出被揶揄「文盲」，粉絲護主心切而成為箭靶；而姜濤則被取笑似用翻譯軟件「請槍」，還被網民惡搞。

MIRROR最近忙於在美國舉行巡迴演唱會，閒時把握機會四出玩樂，但仍心繫一眾鏡粉，不時Po相報告行蹤，不過大抵玩得太忘形，成員Anson Kong（AK）與姜濤的英文留言不約而同錯漏百出！

大隊本月初在三藩市Oakland Arena演出，騷後鏡仔各自在社交網開Po，但大多以中文留言，惟AK與姜濤選擇用英文與樂迷交流，AK寫道：「Thank you OAKLAND Arana，Los angels we're coming.」將Arena及洛杉磯（Los Angeles）串錯，引來網民瘋狂留言，有人寸爆：「唔識英文就打中文啦！」、「原來下弦啲英文同上弦都係咁……出人意表。」粉絲挺身護主力撐「人誰無過」，稱文法上並非錯得太離譜已可接受，並安慰AK毋須理會滋事分子，但網民咬住唔放，指錯字與文法錯誤不能相提並論，引來其餘網民畀Like。

千字文剖白籃球愛

而學歷只有初中程度的姜濤，繼兩年前為新歌造勢時把「coming soon」打成「comeingsoon」後，日前又寫道：「No one will give you anything, you want to achieve the goal, you have to pay, tears, blood, sweat, these three things.」文末更加多句：「I will let you guys shut up.」難得長篇大論令網民群情洶湧，一方面讚他勇氣可加，但亦有口痕友寸爆他的文法，又好奇是否用了翻譯軟件：「咁深奧嘅英文都識打，果然又善良又孝順嘅好孩子……用翻譯軟件轉番係冇違和。」有人更以漢堡包作二次創作，內容啜核，但其後姜濤補充該節錄來自美國籃球員Kevin Garnett。

此外，身為籃球迷的姜濤，連日偕隊友Edan及「大表波」Stanley入場欣賞NBA賽事，他興奮打卡之餘，又寫下千字文剖白內心世界，自言全靠NBA尋回安全感，因籃球是表演以外第二重要的事，自小在街場打波的他，即使成名後被很多人看着而不自在，亦不會放棄打街場。