姜濤引用名言遭惡搞！AK串錯英文被嘲　粉絲護主淪箭靶

男團MIRROR副隊長Anson Kong(AK)與隊中人氣王姜濤,日前分別在社交網晒英文,當中AK錯字百出被揶揄「文盲」,粉絲護主心切而成為箭靶;而姜濤則被取笑似用翻譯軟件「請槍」,還被網民惡搞。

MIRROR最近忙於在美國舉行巡迴演唱會,閒時把握機會四出玩樂,但仍心繫一眾鏡粉,不時Po相報告行蹤,不過大抵玩得太忘形,成員Anson Kong(AK)與姜濤的英文留言不約而同錯漏百出!

大隊本月初在三藩市Oakland Arena演出,騷後鏡仔各自在社交網開Po,但大多以中文留言,惟AK與姜濤選擇用英文與樂迷交流,AK寫道:「Thank you OAKLAND Arana,Los angels we're coming.」將Arena及洛杉磯(Los Angeles)串錯,引來網民瘋狂留言,有人寸爆:「唔識英文就打中文啦!」、「原來下弦啲英文同上弦都係咁……出人意表。」粉絲挺身護主力撐「人誰無過」,稱文法上並非錯得太離譜已可接受,並安慰AK毋須理會滋事分子,但網民咬住唔放,指錯字與文法錯誤不能相提並論,引來其餘網民畀Like。

千字文剖白籃球愛

而學歷只有初中程度的姜濤,繼兩年前為新歌造勢時把「coming soon」打成「comeingsoon」後,日前又寫道:「No one will give you anything, you want to achieve the goal, you have to pay, tears, blood, sweat, these three things.」文末更加多句:「I will let you guys shut up.」難得長篇大論令網民群情洶湧,一方面讚他勇氣可加,但亦有口痕友寸爆他的文法,又好奇是否用了翻譯軟件:「咁深奧嘅英文都識打,果然又善良又孝順嘅好孩子……用翻譯軟件轉番係冇違和。」有人更以漢堡包作二次創作,內容啜核,但其後姜濤補充該節錄來自美國籃球員Kevin Garnett。

此外,身為籃球迷的姜濤,連日偕隊友Edan及「大表波」Stanley入場欣賞NBA賽事,他興奮打卡之餘,又寫下千字文剖白內心世界,自言全靠NBA尋回安全感,因籃球是表演以外第二重要的事,自小在街場打波的他,即使成名後被很多人看着而不自在,亦不會放棄打街場。