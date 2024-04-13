《血滴姬》翻拍《殭屍之女》「蟻俠女」話從影以來最恐怖血腥

擁有眾多經典怪物版權的環球影業，近年致力翻拍怪物片現代版如《隱形客》（The Invisible Man）（Renfield）與《吸血鬼奴才: 雷菲爾》（Renfield）等，新片《血滴姬》（Abigail）則是翻拍1936年恐怖片《殭屍之女》（Dracula's Daughter）！導演拍檔Matt Bettinelli-Olpin與Tyler Gillett拍過2022年新版《奪命狂呼》（Scream）與2023年《奪命狂呼6》（Scream VI），因此女主角邀請《奪》的Melissa Barrera擔任，「蟻俠女」Kathryn Newton亦有份參演，大戰14歲愛爾蘭女童星Alisha Weir飾演的吸血鬼少女。

故事講述一班綁架犯綁走了黑道大佬的女兒，將她困在大屋中，但未幾便發覺獵人與獵物角色調轉，他們成為了吸血鬼玩弄的食物！曾演過不少恐怖片的Kathryn Newton，受訪時表示：「我會話《血滴姬》係我拍過最恐怖嘅一套，亦係我拍過最血腥嘅一套。我都拍過唔少恐怖片係咪？我要攞返個怪物之王腰帶。」