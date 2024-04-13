鄧凱文自認「單親媽」　等愛犬牽紅線

無綫新進咪神鄧凱文（Eris）飼養名為「叻叻豬」的8歲愛犬，感情深厚，曾到外國留學的她有數年未能陪伴在愛犬左右，令她大感內疚。愛狗成癡的Eris甚至連人生大事都交由愛犬負責，笑稱自己是「單親媽咪」：「等『叻叻豬』搵個爹哋畀媽咪。」

Eris家中養有一隻名為「叻叻豬」的泰迪犬，現年8歲。她自言從小就非常喜愛狗狗，兩歲時已經對各種狗隻用品感興趣，她透露飼養的第一隻狗並非「叻叻豬」，而是一隻北京狗：「媽咪本來係唔想畀我養，佢要求我默書100分先可以養，因為我平時一直都零分，點知嗰次真係攞到100。」可惜狗狗最後因心臟病離世，她亦用了兩、三年時間平復心情，直到一次與媽媽逛寵物店時見到「叻叻豬」，即被其傻氣吸引而帶了牠回家。

非常疼愛「叻叻豬」的Eris事事以愛犬為先，連擇偶亦全權交由愛犬負責，一直以「單親媽咪」自居的她笑言：「等『叻叻豬』搵個爹哋畀媽咪。」現時「叻叻豬」的生活起居，都由她和媽媽一手包辦，身為主人的她不會苛求愛犬做出高難度動作：「我只係教佢Sit Sit同畀Hand Hand，仲有訓練佢去廁所。」

分別數年留陰影

提到曾到外國留學，與愛犬分開數年，Eris笑稱原本以為愛犬見到她回家一定會十分激動，豈料牠居然只是行近及聞了聞味道就離開，態度極之冷淡，令她大感失望，但原來「叻叻豬」心中有陰影：「佢依家一見我執行李，就會跳入篋度叫。」因此她希望多抽時間陪伴愛犬，現時只要放假就一定會帶牠外出，又指牠會在自己情緒低落時陪伴左右，亦會一起睡覺，感情要好。

化妝：Kitty chan＠makeupgu

髮型：Galaxy Lau＠ilcolpogroup