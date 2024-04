梁靖琪一家遊倫敦　為兩歲囝囝慶生

藝人梁靖琪(Toby) 2019年與圈外男友施雋賢再婚,3年抱兩,育有大仔施睿文(Roman)和細仔施睿安(Rian),一家四口生活美滿,Toby亦不時會在社交平台分享和家人相處的點滴。

近日,Toby一家四口到倫敦旅遊,只見一家人在倫敦街頭合照留念,畫面非常溫馨。而昨日正是細囝Rian的兩歲生日,作為媽媽的Toby亦感觸良多,她在網上發長文祝福兒子生日快樂道:「 Happy 2nd Birthday, Rian! From the moment you arrived, my heart expanded to hold all the love I have for you. You may be my second child, but you’re my absolute joy! May your laughter always fill our home, and may your health and silliness be endless, my precious dimple-faced Rian (兩歲生日快樂! 從你到來的那一刻起,我的心就膨脹了,容納了我對你的所有愛。 你可能是我的第二個孩子,但你絕對是我的快樂! 願你的笑聲永遠充滿我們的家,願你的健康和愚蠢永無止境,我親愛的酒窩 Rian)。」字裏行間透露着滿滿的母愛,引得一眾網友都紛紛留言祝賀Rian「生日快樂」。